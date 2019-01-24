Враг не пройдет: автомобильный слалом на обледеневших украинских дорогах (видео)

Коллаж РБК-Украина

В сети пишут, что это еще не самая худшая дорога

Микроавтобус тщетно пытается проехать по разбитой дороге Казанка - Кривой Рог, покрытой льдом. Он буксует, скользит и маневрирует. Такой отрезок дороги, по словам пользователей соцсети, составляет 18 километров. Видео автослалома опубликовал один из пользователей Facebook.

Видео: facebook.com

Пользователи сети оставили множество комментариев, в которых, кто-то искренне посмеялся, мол, бывает и хуже.

"Путешествуйте Украиной", - пошутил Denis Rogovskiy.

"Крепимся народ, скоро выборы. Гройсман пообещает сделать", - сострил Алексей Недбаев.

"Война нам не страшна - враг не пройдет!" - Roman Zemlyanoy настроен оптимистично.

Скриншот комментариев: facebook.com

Некоторые пользователи "забросали яйцами" и "Укравтодор" и всех власть имущих.

"Вот это дорога, так дорога... Пусть чиновники украинские едут по этой дороге", - написала Надежда Костинская.

Так там так уже лет 7 точно. Я торговым туда с 2010 года ездил. Так что томос тут ни причем. Куда местная власть смотрит? Почему не чистят, как минимум?" - возмущается Евгений Коновалюк.

"Что бы такая дорога в загробный мир была у тех, кто отвечает за эту трассу. Аминь", - пожелал Александр Мащенко.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы писали о том, что дороги в курортных местах украинских Карпат вызвали негодование у пользователей сети.

Также мы сообщали, что в Киеве на Позняках жители отметили день рождения дорожной ямы, которая уже год находится на улице Урловской.