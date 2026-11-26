Чому на дні унітаза утворюється жовтий камінь

Основними причинами появи нальоту в унітазі є висока жорсткість води та поступове накопичення мінеральних речовин. Чим жорсткіша вода, тим швидше накопичуються відкладення.

З часом вони нашаровуються, тверднуть та стають стійкими до звичайних мийних засобів. Саме тому для їх видалення найкраще підходять засоби на основі кислот, які допомагають розчинити мінеральні відкладення.

Як очистити унітаз за допомогою оцту

Звичайний столовий оцет містить оцтову кислоту, яка допомагає розм'якшити вапняний та сечовий камінь.

Для очищення унітаза необхідно:

зменшити кількість води в чаші, щоб засіб краще контактував із забрудненням;

налити столовий оцет на проблемну ділянку;

залишити засіб на кілька годин або на ніч;

ретельно почистити поверхню йоржиком;

змити залишки забруднення водою.

Якщо відкладення не вдалося повністю видалити з першого разу, процедуру можна повторити.

Лимонна кислота проти нальоту

Лимонна кислота також допомагає боротися з мінеральними відкладеннями та має менш різкий запах, ніж оцет.

Виробник сантехніки Gustavsberg рекомендує використовувати засоби на основі лимонної кислоти, якщо звичайне чищення не дає бажаного результату.

Для цього потрібно:

розчинити 2-3 столові ложки лимонної кислоти в одному літрі води;

нанести розчин на забруднену поверхню;

залишити на кілька годин;

почистити унітаз йоржиком та змити водою.

Такий спосіб особливо ефективний у боротьбі з незначними та помірними відкладеннями.

Таблетки для посудомийної машини

Ще одним способом очищення дна унітаза є використання таблеток для посудомийної машини. Вони містять компоненти, які допомагають впоратися із забрудненнями та розм'якшити частину нальоту.

Достатньо помістити одну або дві таблетки на дно унітаза та залишити на кілька годин. Після цього необхідно почистити чашу йоржиком і змити воду.

Що робити, якщо домашні засоби не допомагають

Для видалення товстого шару застарілого каменю варто скористатися спеціальними засобами проти вапняного нальоту.

Як пояснюють фахівці Kärcher, кислотні засоби ефективно видаляють мінеральні відкладення, але їх необхідно підбирати з урахуванням матеріалу поверхні.

Важливо дотримуватися інструкції виробника, не перевищувати рекомендований час дії засобу та працювати в захисних рукавичках.

Яких помилок варто уникати під час чищення унітаза

Неправильне використання побутової хімії може не лише пошкодити сантехніку, а й становити загрозу для здоров'я.

Під час прибирання не варто:

змішувати оцет або лимонну кислоту із засобами, що містять хлор;

використовувати металеві щітки та ножі для видалення каменю;

заливати в унітаз окріп;

одночасно використовувати декілька різних мийних засобів;

застосовувати агресивні кислоти, не призначені для очищення сантехніки.

У Центрах з контролю та профілактики захворювань США (CDC) попереджають, що змішування хлорних відбілювачів з іншими засобами для чищення може спричинити виділення небезпечних для дихання випарів.

Як запобігти повторній появі жовтого каменю

Щоб тверді відкладення не накопичувалися знову, необхідно регулярно очищати внутрішню поверхню унітаза, приділяючи особливу увагу дну чаші та ділянкам під обідком.

Також варто стежити за справністю зливного бачка, не допускати постійного підтікання води та періодично використовувати засоби проти вапняного нальоту.