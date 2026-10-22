Коли закінчується грибний сезон в Україні: чи можна ще знайти гриби наприкінці жовтня

Коли грибний сезон добігає кінця

Найактивніший період збору багатьох популярних лісових грибів припадає на кінець літа й осінь. За інформацією Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, на цьому регіональному прикладі сезон може тривати з квітня до листопада, а найбільше грибів зазвичай з'являється в серпні-жовтні. Особливо сприятливими для їхнього росту можуть бути теплі дощі.

На Львівщині Департамент екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації також описує традиційний сезон як такий, що триває від кінця серпня до пізньої осені.

Ці календарні межі орієнтовні, а не універсальні для всіх областей. Наукове дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, що строки появи плодових тіл грибів можуть змінюватися залежно від виду та кліматичних умов. Тому назвати один день, коли грибний сезон закінчується в усій Україні, неможливо.

Чи можна знайти гриби після перших заморозків

Так, окремі види здатні плодоносити за прохолодної погоди. Один із найвідоміших прикладів - фламуліна оксамитоніжкова, яку називають зимовим опеньком.

Наукові дослідження цього виду підтверджують його пристосованість до низьких температур: для утворення плодових тіл йому зазвичай потрібні прохолодніші умови, ніж багатьом іншим грибам. Це не означає, що він росте за будь-якого морозу чи що його можна знайти в кожному лісі, але пояснює, чому грибний сезон для окремих видів не обмежується теплою осінню.

У холодну пору можуть траплятися й інші деревні гриби, зокрема гливи. Проте наявність грибів на пнях або стовбурах не є гарантією їхньої їстівності: вид потрібно точно визначити.

Які ще гриби можна знайти в лісі наприкінці жовтня

Крім опеньків і глив, наприкінці жовтня в лісі ще можна натрапити на кілька цікавих видів. Однак, їхня поява залежить від погоди, регіону та того, наскільки сильно встиг охолонути ґрунт.

Білі гриби.

За сприятливої погоди боровики іноді трапляються й наприкінці жовтня. Їх шукають у хвойних, листяних і мішаних лісах, зокрема поблизу дубів, буків, ялин і сосен.

Білі гриби утворюють мікоризу з деревами, тому важливо звертати увагу не лише на вологу лісову підстилку, а й на породи дерев навколо.

Після тривалого похолодання шанс знайти свіжі боровики зменшується.

Лисички звичайні.

За м'якої осені ці гриби можуть траплятися досить пізно. Їх шукають у мішаних і хвойних лісах, серед моху, опалого листя та хвої. Лисички часто ростуть групами, тому, помітивши один гриб, варто уважно оглянути ділянку навколо.

Проте після сильних морозів їх стає значно менше, а в окремих місцевостях сезон може завершитися раніше.

Рижики.

Ці гриби пов'язані переважно з хвойними деревами, особливо соснами та ялинами. Їх можна шукати на узліссях, у молодих хвойних насадженнях і на освітлених ділянках лісу. Рижики зазвичай належать до осінніх грибів, але за сприятливих умов окремі знахідки можливі й наприкінці жовтня.

Після стійкого похолодання ймовірність натрапити на свіжі плодові тіла знижується.

Маслюки.

Найчастіше вони трапляються поблизу сосен, особливо в молодих соснових лісах, на узліссях і відкритих галявинах. Маслюки люблять відповідні вологі умови, однак їхня основна хвиля плодоношення зазвичай припадає на теплішу частину сезону.

Наприкінці жовтня знайти їх іще можливо, але це радше залежить від конкретної місцевості та погоди, ніж від календаря.

Польські гриби.

Цей вид також може траплятися восени, зокрема в хвойних і мішаних лісах. Польські гриби часто ростуть поблизу сосен, ялин і буків, у вологих місцях серед моху та опалого листя.

За відносно теплої погоди вони можуть з'являтися пізніше за деякі інші популярні види, але тривалі заморозки поступово скорочують шанси на нові знахідки.

Трутовик сірчано-жовтий.

На відміну від більшості грибів у цьому списку, його шукають не на землі, а на стовбурах і великих гілках дерев. Він утворює помітні яскраво-жовтогарячі багатоярусні нарости, найчастіше на листяних породах.

Основний період його появи зазвичай припадає на теплішу пору року, тому наприкінці жовтня свіжі молоді нарости трапляються не завжди. Старі плодові тіла можуть залишатися на дереві й після завершення активного росту.

Наприкінці осені не варто очікувати, що всі ці гриби траплятимуться одночасно або у великій кількості. Найбільше значення мають погода останніх тижнів, вологість лісу, місцевість і стан конкретних грибниць.

То чи варто все ж йти до лісу наприкінці жовтня

Якщо після дощів зберігається відносно м'яка погода, а ґрунт не промерз, прогулянка ще може принести знахідки. Водночас розраховувати на такий самий урожай, як у розпал осені, не варто. Результат залежатиме від місцевих умов і грибів, які ростуть у конкретній місцевості.

Перед походом варто також перевірити, чи дозволено відвідувати обраний ліс. А під час збирання слід брати лише ті види, які ви впевнено впізнаєте.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб нагадує: сумнівні, надто молоді або перерослі гриби краще не збирати, адже їх складніше правильно визначити. Якщо є бодай найменший сумнів щодо виду, не кладіть його до кошика.

Отже, наприкінці жовтня грибний сезон не обов'язково завершується, але поступово змінюється. Для багатьох осінніх видів період активного росту вже слабшає, тоді як окремі холодостійкі гриби можуть з'являтися й пізніше. Орієнтуватися потрібно не лише на календар, а й на погоду, місцевість і конкретний вид.