Хочете змінити роботу? Спочатку чесно дайте собі відповідь на ці 3 питання

Три питання перед зміною роботи

На скільки місяців повноцінного життя вистачить ваших поточних заощаджень?

Який мінімальний щомісячний дохід потрібен виключно для покриття базових потреб?

Чи закладені в бюджет додаткові витрати (навчання, нове обладнання, транспортні витрати)?

Як швидко накопичити фінансову подушку

Візуалізація мети

Чітко запишіть, заради чого ви економите. Розуміння того, що нові заощадження дадуть змогу вільно опановувати професію без страху залишитися без грошей, є найкращою мотивацією.

Власні правила витрат

Встановіть щотижневий ліміт на розваги, перейдіть на товари власних марок у супермаркетах або залишайте кредитні картки вдома, розраховуючись готівкою, щоб уникнути імпульсивних покупок.

Челлендж фіксованої суми

Спробуйте відкладати невелику фіксовану суму щоразу, коли робите покупку вище певного ліміту. Це формує міцну звичку заощаджувати непомітно для щоденного бюджету.

Скільки грошей варто мати перед зміною роботи

Перед кардинальною зміною професії варто окремо оцінити розмір фінансової подушки. Фахівці Федеральної корпорації зі страхування депозитів США (FDIC) радять прагнути до резерву, якого вистачить щонайменше на шість місяців звичайних витрат. Такий запас може допомогти пережити період суттєвого скорочення доходів, зокрема після втрати роботи.

Для розрахунку варто враховувати насамперед обов'язкові щомісячні витрати: житло, комунальні платежі, продукти, транспорт, кредити та інші платежі, від яких не можна тимчасово відмовитися.



Наприклад, якщо на базові потреби щомісяця потрібно 25 тисяч гривень, фінансова подушка на шість місяців становитиме близько 150 тисяч гривень.

А при переході в іншу професію до цієї суми варто окремо додати заплановані витрати на навчання, техніку, програмне забезпечення чи інші речі, необхідні для нового фаху.