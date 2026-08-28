rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Полезное Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса
Полезное 28 августа 2026, 15:02

Хотите поменять работу? Сначала честно дайте себе ответ на эти 3 вопроса

Как накопить на переход в новую профессию
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Что нужно знать перед новой работой (фото сгенерированное ИИ)
Поделиться:

Решиться на кардинальное изменение сферы деятельности всегда непросто, поэтому эксперты рекомендуют перед окончательным решением проанализировать собственные финансы. Честные ответы на несколько основных вопросов помогут избежать неприятных сюрпризов во время карьерного транзита.

Какие три вопроса нужно задать себе перед сменой работы, рассказывает Styler со ссылкой на экспертов британского банка Barclays.

Три вопроса перед сменой работы

  • На сколько месяцев полноценной жизни хватит ваших текущих сбережений?
  • Какой минимальный ежемесячный доход требуется исключительно для покрытия базовых потребностей?
  • Заложены ли в бюджет дополнительные расходы (обучение, новое оборудование, транспортные расходы)?

Как быстро накопить финансовую подушку

Визуализация цели

Четко запишите, ради чего вы экономите. Понимание того, что новые сбережения позволят свободно овладевать профессией без страха остаться без денег, является лучшей мотивацией.

Собственные правила расходов

Установите еженедельный лимит на развлечения, перейдите на товары собственных марок в супермаркетах или оставляйте кредитные карты на дому, рассчитываясь наличными, чтобы избежать импульсивных покупок.

Челлендж фиксированной суммы

Попытайтесь откладывать небольшую фиксированную сумму каждый раз, когда совершаете покупку выше определенного лимита. Это формирует крепкую привычку экономить незаметно для ежедневного бюджета.

Сколько денег стоит иметь перед сменой работы

Перед кардинальным изменением профессии следует отдельно оценить размер финансовой подушки. Специалисты Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) советуют стремиться к резерву, которого хватит минимум на шесть месяцев обычных расходов. Такой запас может помочь пережить период существенного сокращения доходов, в частности, после потери работы.

Для расчета следует учитывать, прежде всего, обязательные ежемесячные расходы: жилье, коммунальные платежи, продукты, транспорт, кредиты и другие платежи, от которых нельзя временно отказаться.

Например, если на базовые нужды ежемесячно нужно 25 тысяч гривен, финансовая подушка на шесть месяцев составит около 150 тысяч гривен.

А при переходе в другую профессию к этой сумме следует отдельно добавить запланированные расходы на обучение, технику, программное обеспечение или другие вещи, необходимые для новой специальности.

Работа в Киеве
Читайте также Обручальное кольцо упало с пальца: приметы, которые могут вас удивить 28 августа 2026, 14:19 Спортивный костюм за 5000 грн, а вид на 500: стилист раскрыла секреты "дорогого" образа 28 августа 2026, 13:31 Запах "мокрых носков" в авто: как самостоятельно почистить кондиционер без СТО 28 августа 2026, 12:43 Не могут без внимания: эти знаки Зодиака всегда стремятся быть главными 28 августа 2026, 12:01
Больше интересного
Люди "Сил уже не было": Суханов рассказал, как жил с диабетом и даже не знал о нем 28 августа 2026, 11:06
Вкусно Тушеная капуста больше не будет горчить или казаться пресной: эти секреты изменят все 28 августа 2026, 10:03
Полезное Деньги на ветер: 5 плодовых деревьев, которые категорически нельзя сажать осенью 28 августа 2026, 09:32
Люди Жизнь только начинается: как 83-летняя пенсионерка сменила дом на путешествия по 27 странам мира 28 августа 2026, 08:32
Гороскопы Таро-гороскоп на 28 августа: каким знакам Зодиака советуют притормозить 28 августа 2026, 07:04