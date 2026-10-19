Запас їжі на випадок блекауту: які продукти радить купувати лікар Олег Швець

Які продукти варто купити на випадок блекауту

Лікар Олег Швець на своїй сторінці у Facebook порадив формувати запас їжі щонайменше на кілька днів. При цьому важливо враховувати не лише термін придатності продуктів, а й їхню поживну цінність та можливість споживання без приготування.

За його рекомендаціями, до домашнього запасу варто включити:

Цільнозернові продукти та крупи. Хлібці, сухарі, крекери, вівсяні пластівці, рис і макарони забезпечують організм енергією. Цільнозернові варіанти додатково містять клітковину, вітаміни групи В та мінерали.

Бобові та рибні консерви. Готові до споживання квасоля, сочевиця, горошок, тунець, сардини й скумбрія є джерелами білка. Жирна риба також містить омега-3 жирні кислоти.

Горіхи та арахісову пасту. Вони поживні, не потребують приготування та містять ненасичені жири й рослинний білок.

Овочі та фрукти тривалого зберігання. Підійдуть овочеві консерви, фрукти у власному соку, сухофрукти та фруктові пюре. Квашені овочі можна додавати до запасу лише за умови, що вони не потребують холодильника.

Ультрапастеризоване молоко. У закритій упаковці воно може зберігатися без охолодження, якщо це передбачено виробником. Для блекаутів краще обирати невеликі пакування, які можна використати одразу.

Окремо експерт звертає увагу на консервовані продукти. За вмістом білків, жирів, вуглеводів і багатьох мінералів вони можуть бути порівнянними зі свіжими. Тому консерви можуть бути частиною збалансованого харчування, особливо коли доступ до свіжих продуктів обмежений.

Яких продуктів краще уникати

Тривалий термін придатності не завжди означає, що продукт підходить для регулярного харчування. Олег Швець рекомендує звертати увагу на кількість солі, доданого цукру та насичених жирів.

Насамперед варто обмежувати:

Дуже солоні консерви. Краще обирати бобові та овочі без доданої солі або з її зниженим вмістом.

Фрукти в солодкому сиропі. Альтернатива - консервовані фрукти у воді чи власному соку.

Локшину швидкого приготування та готові супи. Вони часто містять багато солі, а для приготування можуть потребувати гарячої води.

Солодкі пластівці та батончики. Частина таких продуктів містить багато доданого цукру й мало клітковини.

Консерви з переробленого м'яса. Деякі з них містять значну кількість солі та насичених жирів.

Солодощі. Печиво, шоколад та інші продукти з великою кількістю цукру не варто робити основою запасу.

Якщо консервовані овочі чи бобові містять солоний розсіл, його можна злити, а сам продукт за наявності чистої води промити. Щоб зробити їжу різноманітнішою, експерт також радить використовувати сушені трави та спеції.

Що можна їсти під час блекауту без приготування

Навіть із невеликого запасу продуктів можна скласти кілька простих прийомів їжі, для яких не потрібні плита, окріп чи холодильник.

Ось три приклади поєднань на основі продуктів, рекомендованих Олегом Швецем:

1. Хлібці з арахісовою пастою та фруктовим пюре. Хлібці забезпечать вуглеводами, арахісова паста - жирами та рослинним білком, а фруктове пюре доповнить перекус.

2. Консервована квасоля з овочами та крекерами. Готову квасолю можна поєднати з консервованими овочами без додаткової термічної обробки. Крекери стануть альтернативою хлібу.

3. Рибні консерви з хлібом тривалого зберігання. Сардини, скумбрія або тунець у поєднанні з хлібом допоможуть отримати білок і вуглеводи без приготування.

Що перевірити на упаковці перед покупкою

Під час формування запасу важливо враховувати умови, в яких доведеться користуватися продуктами. Навіть їжа з тривалим терміном придатності може виявитися незручною, якщо для її приготування потрібні вода або нагрівання.

Перед покупкою перевірте:

Умови зберігання до відкриття. Продукт має витримувати зберігання без холодильника за температури, зазначеної виробником.

Вимоги після відкриття. Якщо упаковку потрібно одразу поставити в холодильник, під час тривалого відключення її краще використати повністю.

Розмір порції. Невеликі пакування зручніші, коли немає можливості безпечно зберігати залишки їжі.

Спосіб приготування. Перевірте, чи можна їсти продукт одразу, чи він потребує варіння, окропу або додавання води.

Спосіб відкривання. Для консервів без спеціального кільця знадобиться механічний консервний ніж.

Не варто використовувати консерви зі здутими кришками, пошкодженими швами або слідами протікання.

Окремо слід врахувати умови зберігання молока, овочевих пюре та інших продуктів після відкриття. Якщо холодильник не працює, не залишайте їх надовго за кімнатної температури.

Скільки води потрібно запасти на три дні

Олег Швець нагадує, що запас їжі необхідно доповнити питною водою. Орієнтовна добова потреба дорослої людини в рідині становить 1,5–2,5 літра, але для надзвичайних ситуацій потрібно передбачити додаткову воду.

Для підготовки до можливих перебоїв із водопостачанням варто орієнтуватися на 3 літри питної води на людину на добу, а також окремо передбачити воду для гігієни та побутових потреб.

Мінімальний триденний запас питної води становитиме:

для однієї людини - 9 літрів;

для двох - 18 літрів;

для трьох - 27 літрів;

для чотирьох - 36 літрів.

Це лише питна вода. Для приготування їжі, миття посуду та особистої гігієни потрібен додатковий запас, який слід розраховувати окремо.

Воду рекомендують зберігати в чистих, щільно закритих ємностях, призначених для харчових продуктів, подалі від сонячного світла й джерел тепла.

Як правильно зберігати домашній запас їжі

Олег Швець радить не скуповувати продукти у великих кількостях, а сформувати набір зі звичних для родини товарів. Найкраще виділити для них окреме сухе й прохолодне місце та регулярно перевіряти терміни придатності.

Щоб продукти не залежувалися, можна дотримуватися простого правила: спочатку використовувати ті, які придбали раніше, а замість них додавати нові.

Важливо також врахувати кількість членів родини та їхні харчові потреби. Наприклад, для маленьких дітей, людей із харчовими алергіями або тих, хто дотримується спеціального раціону, знадобляться окремі продукти.

Головне сформувати запас, який буде справді придатним до використання без електрики, а не просто зберігатиметься на полиці роками.