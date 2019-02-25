За 4 дня до 32-летия: на фронте погиб украинский воин (фото)

Героя похоронят в ближайшее время в родном селе в Запорожской области

На Донбассе в районе проведения операции Объядиненных сил во время артобстрела боевиков погиб 31-летний военнослужащий ВСУ Борис Борденюк. Как говорится в сообщении на Facebook-странице "Книги памяти павших за Украину", солдат скончался от осколочного ранения в голову во время боевых действий 24 февраля около четырех часов утра возле Попасной Луганской области в районе Светлодарской дуги.

Воин был родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Борису 28 февраля исполнилось бы 32 года.

Фото: Борис Борденюк

Отмечается, что боец из 54-й бригады на фронте попал под минометный обстрел (82 калибр). Рана, полученная от осколка, стала для него фатальной.

Общественная организация "Передовая" просят украинцев поддержать семью погибшего воина и публикует реквизиты для оказания денежной помощи:

счет 26002055730898; МФО 313399; ЕДРПО 39795600.

Бориса похоронят в ближайшие дни в родном селе.

"Потеря близкого человека - тяжелый удар для каждого, а потеря защитника нации - это наши общие горе и боль", - говорится в сообщении.

Скрин: facebook.com/Memorybook.org.ua

В комментариях пользователи сети скорбят о погибшем воине и высказывает его семье поддержку:

"Вечная памьять. Земля пухом";

"Кто узнает, когда его привезут, напишите. Надо встретить Героя войны";

"Дитя наше! Вечная память тебе, а родителям сочувствие";

"Воину - слава и вечная память";

"Царство Небесное воину... Пусть Господь примет его душу... покийся с миром";

"Племяник мой. Слава и вечная память.Ты всегда останишься в наших сердцах. Герой Украины";

Скрин комментариев: facebook.com/peredova.in.ua

Как сообщалось ранее, 25 февраля оккупанты на Донбассе 6 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения ООС. В результате обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб, один получил ранения.

Также мы писали о том, что 20 февраля на Донбассе в районе проведения ООС погиб военнослужащий ВСУ, старший солдат 24-й ОМБр имени Короля Данила Василий Богоносюк.

Напомним, 16 и 17 февраля в зоне проведения ООС на Донбассе погибли двое военнослужащих ВСУ - старший солдат 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Данилейченко 1990 года рождения и боец ВСУ Виталий Нароженко из Николаевской области.

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Видео: РБК-Украина