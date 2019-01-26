Болит сердце: боевики убили украинского капеллана

Иллюстративное фото (УНИАН)

Виталий Губенко погиб от рук пророссийских боевиков на Донбассе

Пророссийские боевики убили воина Виталия Губенко с позывным "Батюшка". 53-летний патриот погиб в результате обстрела военного автомобиля из ПТРК в районе села Катериновка Луганской области. Он был прапорщиком, стрелком 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Известно, что Виталий Анатольевич в свое время закончил духовную семинарию и богословские курсы в Киеве. После военной агрессии РФ поступил на военную службу по контракту. В своем подразделении долгое время исполнял обязанности военного капеллана.

Виталий Губенко (фото: twitter.com)

Украинцы в сети оплакивают смерть бойца.

"Болит сердце от этих грустных сообщений о погибших героях", - написала в Facebook Людмила Третяк.

"Светлая память патриоту и Герою Украины! Царство небесное верному сыну Украины! Искренние соболезнования родным и близким! Покойтесь с Богом, отче! Слава Украине! Героям Слава! Смерть врагам!" - написала Ирина Копцюх.

"Прекрасный был человек. Вечная память", - добавила Наталья Савчук.

Напомним, в сети вспоминают "киборга", погибшего незадолго до своего 26-летия.