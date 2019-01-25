"Невыразимая боль": в сети вспоминают "киборга", погибшего незадолго до своего 26-летия

Фото: Евгений Яцина (facebook.com)

В день рождения бойца вспоминают его друзья и близкие

Недавно Украина чтила память погибших "киборгов", а 25 января 2019 года - день рождения героя-киборгя Евгения Яцины, который погиб в Донецком аэропорту в январе 2015 года, не дожив до своего 26-го дня рождения.

В день рождения героя Женю Яцину вспоминают родственники и друзья.

Так, Людмила Кириллова опубликовала на своей странице в Facebook трогательный пост, в котором вспомнила, каким был Евгений в жизни.

"Человек-оркестр" и звезда университетского КВН

"Сегодня День рождения Жени Яцины - "человека-оркестра", звезды университетского КВН, отзывчивого, сердечного добряка, человека редкой души и достоинства", - подчеркнула она.

С Беней, как многие его называли, девушка училась в университете. Также они были соседями и хорошими друзьями, поделилась воспоминаниями Людмила.

Фото: Евгений Яцина (facebook.com)

"А сегодня Бени нет. Он погиб 3 года назад, защищая Донецкий аэропорт.

Последний раз мне довелось общаться с Женей 8 января 2015 года, за 10 дней до его гибели. Тогда Беня мне прислал фото с новогоднего утренника в детдоме, где он в роли Деда Мороза вместе с другими "киборгами" дарил детям радость и ощущение настоящего праздника. Эта история вдохновила моего отца на рассказ, который он посвятил Жене", - написала она.

"Навсегда в нашем сердце"

Людмила также дала ссылку на рассказ о погибшем герое.

"Беня, ты навсегда в нашем сердце. Невыразимая боль за всех, кого утратила Украина" – добавила Людмила Кириллова.

Евгений Яцина, позывной "Беня, родился 25 января 1989 года.

Закончил Киевский национальный лингвистический университет (КНЛУ), учился на экономическом факультете. Был одним из самых ярких студентов ВУЗа: его знали практически все тогдашние студенты, ведь он был звездой университетского КВНа. Также его называли "человек-оркестр по прозвищу Беня".

Служил в 90-м отдельном аэромобильном десантном батальоне.

Фото: Евгений Яцина в роли Деда Мороза в детском садике (facebook.com/lyudmila.kirillova)

Друзья и близкие Евгения рассказывают, что на связь последний раз он выходил 18 января 2015 года, когда находился в новом терминале ДАП. Как утверждают сослуживцы Жени, он получил рваную рану щеки и был контужен 19 января.

Вечером 20-го он попал под обвал здания ДАП, когда его подорвали боевики-террористы. Сослуживцы вытащили бойца из-под завалов. Евгений Яцина получил переломы обеих ног, сильную травму позвоночника и не мог перемещаться. Он погиб, не дожив всего несколько дней до своего 26-го дня рождения.

Указом президента Украины герой посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, ранее в Одесской области поставили памятник украинским защитникам-"киборгам".

Также предлагаем вспомнить, как герои-"киборги" боролись за Донецкий аэропорт.

Видео: Первые погибшие да Майдане (video.rbc.ua)