Ему бы исполнилось 20 лет: в сети вспоминают добровольца с позывным Дилли

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Он пошел добровольцем на войну, когда ему было 18 лет

24 января, мог бы отпраздновать свой 20-й день рождения украинский патриот, боец доброволец "Правого сектора" Андрей Кривич с позывным "Дилли". В конце марта 2018 года его жизнь унесла пуля вражеского снайпера. Родители парня Андрей и Евгений делятся воспоминаниями о сыне в Facebook.

Андрей записался доброволцем, когда ему исполнилось 18 лет. Его не принимали на Восток, но он упорно доказывал, что достоин там быть и будет. За некоторое время до гибели командир хотел отправить на базу, но потом передумал.

"С Днем рождения, сынок! Вот и пришел он, твой 20-й День рождения. Уже 20-й, а я до сих пор помню ту ночь, как вчера. Надеюсь, тебе сейчас лучше", - написал на своей странице отец погибшего бойца.

Видео: facebook.com

Андрей учился на военного психолога, но хотел стать разведчиком. На Донбассе пробыл лишь месяц до гибели, но учился у ВСУшников снайперского дела.

Парень имел бунтарский дух, любил жить, веселиться, нравился девушкам. Друзья вспоминают, что Андрей всегда был центром компании.

Журналистка Екатерина Петренко опубликовала в Facebook очень искреннее сообщение, в котором упомянула Андрея - то, каким он был, кем мог бы стать. Она написала, что служить Украине - это выбор парня, и его надо уважать.

"Парень с клевером за ухом" - медийный штамп, который у многих ассоциируется с навечно 19-летним добровольцем "Правого сектора" Андреем Кривичем с псевдо "Дилли". Вспомните конец марта 2018-го и известие с фронта, что на Светлодарской дуге пуля вражеского снайпера попала в голову молодого бойца. Помните эти фото? Фотографии с этой фотосессии облетели интернет и всколыхнули незаурядной красотой и живостью. Сегодня (24.01) Андрею должно быть 20", - написала журналистка в своей статье.

Фото: facebook.com

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