В Крыму в поддержку украинских моряков подняли украинский флаг

Видео: (youtube.com/Inform Napalm)

В поддержку украинских военнопленных моряков, которые были схвачены в Азовском море российскими военными, в Крыму волонтеры Inform Napalm вывесили украинских флаг и прочитали стихотворение Тараса Шевченко. В комментариях волонтеров похвалили и призвали в следующий раз вывесить флаг в здании "Совета" Крыма. Видео опубликовано в YouTube-канале Inform Napalm.

"Волонтеры InformNapalm у Храма Солнца, в Крыму, развернули флаг Украины и прочитали стихотворение с призывом: "Атакуйте соколы, слава Украине!". И оставили отпечаток на память", — написали в подписи к видеозаписи.

Скриншот из видео (youtube.com/Inform Napalm)

Пользователи активно поддержали волонтеров, а один из них даже пожелал, чтобы в следующий раз флаг Украины подняли над зданием "Совета" Крыма.

"Крым — это Украина. Украина — это Европа. Russia go home", "Молодцы парни, мой родной Крим!", "Героям слава!", "Поздравляю ребята! Так держать, и солнце взойдет над Украиной", "Следующий раз на крыше "Совета" Крыма", — пишут в комментариях.

Скриншоты комментариев под видео (youtube.com/Inform Napalm)

Напомним, что ранее стало известно о самочувствии командира МБАК "Никополь" Богдана Небылицы, который был взял в плен во время агрессии РФ в акватории Азовского моря.

Также мы писали, что Денисова повторно попросила разрешения посетить украинских моряков.

Ранее сообщалось, что полиция задержала банду, которая вербовала украинских моряков.

Видео: РБК-Украина