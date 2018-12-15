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У Криму на підтримку українських моряків підняли український прапор

STYLERВійна    15.12.2018 - 16:54

Відео: (youtube.com/Inform Napalm)

В підтримку українських військовополонених моряків, які були схоплені в Азовському морі російськими військовими, у Криму волонтери Inform Napalm вивісили українських прапор і прочитали вірш Тараса Шевченка. В коментарях волонтерів похвалили і закликали наступного разу вивісити прапор в будівлі "Ради" Криму. Відео опубліковано в YouTube-каналі Inform Napalm.

"Волонтери InformNapalm біля Храму Сонця, в Криму, розгорнули прапор України і прочитали вірш із закликом: "Атакуйте соколи, слава Україні!". І залишили відбиток на пам'ять", — написали у підписі до відеозапису.

У Криму на підтримку українських моряків підняли український прапор

Скріншот з відео (youtube.com/Inform Napalm)

Користувачі активно підтримали волонтерів, а один з них навіть побажав, щоб наступного разу прапор України підняли над будівлею "Ради" Криму.

"Крим — це Україна. Україна — це Європа. Russia go home", "Молодці хлопці, мій рідний Крим!", "Героям слава!", "Вітаю, хлопці! Так тримати, і сонце зійде над Україною", "Наступного разу на даху "Ради" Криму", — пишуть в коментарях.

У Криму на підтримку українських моряків підняли український прапор

Скріншоти коментарів під відео (youtube.com/Inform Napalm)

Нагадаємо, що раніше стало відомо про самопочуття командира МБАК "Нікополь" Богдана Небилиці, який був взяв у полон під час агресії РФ в акваторії Азовського моря.

Також ми писали, що Денисова повторно попросила дозволу відвідати українських моряків.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала банду, яка вербувала українських моряків.

Відео: РБК-Україна

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