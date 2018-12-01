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В Лондоне началась 30-дневная акция в поддержку украинских моряков

STYLERВойна    01.12.2018 - 17:31
В Лондоне началась 30-дневная акция в поддержку украинских моряков
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Среди требований активистов – освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в России

В течение всего декабря украинцы и британцы будут каждый день выходить на улицы Лондона для участия в мирной акции против эскалации агрессивных действий России. Об этом рассказал представитель Всемирного движения патриотов Украины, передает Укринформ.

Акция будет проходить по три часа каждый день на Даунинг стрит возле офиса премьер-министра Великобритании.

Целью протеста, со слов организаторов, представляющих London Euromaidan, а также лондонское отделение Ассоциации украинцев в Великобритании, является привлечение внимания Европы и мира к продолжающейся агрессии РФ против Украины. Особенное внимание активисты хотят привлечь к нападению на украинских военных моряков в Азовском море.

 

Фото: (ukrinform.ru)

Активисты требуют усиления санкций против кремлевского режима, а также освобождения всех украинских граждан, незаконно заключенных в России.

Напомним, что в пятницу, 30 ноября, активисты московской инициативной группы "Стратегия-18" на благотворительном вечере в Сахаровском центре объявили о сборе средств в поддержку украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате вооруженного конфликта в Азовском море

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице

Видео: (video.rbc.ua)

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