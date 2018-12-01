У Лондоні розпочалася 30-денна акція на підтримку українських моряків

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Серед вимог активістів – звільнення всіх українських громадян, незаконно ув'язнених в Росії

Протягом всього грудня українці і британці будуть кожен день виходити на вулиці Лондона для участі у мирній акції проти ескалації агресивних дій Росії. Про це розповів представник Всесвітнього руху патріотів України, передає Укрінформ.

Акція буде проходити по три години кожен день на Даунінг стріт біля офісу прем'єр-міністра Великобританії.

Метою протесту, зі слів організаторів, які представляють London Euromaidan, а також лондонське відділення Асоціації українців у Великобританії, є залучення уваги Європи і світу до тривалої агресії РФ проти України. Особливу увагу активісти хочуть залучити до нападу на українських військових моряків в Азовському морі.

Фото: (укрінформ.ru)

Активісти вимагають посилення санкцій проти кремлівського режиму, а також звільнення всіх українських громадян, незаконно ув'язнених в Росії.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 30 листопада, активісти московської ініціативної групи "Стратегія-18" на благодійному вечорі в Сахаровському центрі оголосили про збір коштів на підтримку українських моряків, які були захоплені Росією в результаті збройного конфлікту в Азовському морі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

Видео: (video.rbc.ua)