"Помощь может быть разная": в Москве собирают средства украинским военнопленным

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Акция организована инициативной группой "Стратегия-18"

В пятницу, 30 ноября, активисты московской инициативной группы "Стратегия-18" на благотворительном вечере в Сахаровском центре объявили о сборе средств в поддержку украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате вооруженного конфликта в Азовском море. Об этом рассказала одна из активисток "Стратегии-18" Вера Лаврешина, передает Крым.Реалии.

"Помощь может быть разная – кто-то найдет в шкафу подходящую одежду, кто-то "дачку" принесет, кто-то перечислит деньги. Думаю, что-то у нас получится. Люди под сильным негативным впечатлением от случившегося и испытывают чувство вины, что не можем помешать моральным уродам издеваться над людьми, превращать жизнь в кошмар", – поделилась Лаврешина.

Этим же вечером активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку политзаключенных в Москве. Таким образом они рассказали и о судьбе захваченных украинских военных. На одном из плакатов пикетчиков было написано: "захват украинских судов в нейтральных водах – акт пиратства Российской Федерации".

Вера Лаврешина также в Facebook написала: "Стратегия-30. Москва за свободу политзаключенных. Свободу узникам "списка Сенцова". Свободу захваченным ФСБ украинским морякам. Свободу всем политпреследуемым в РФ.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veradolgopjat

К публикации она прикрепила фотографии пикетирующих активистов с плакатами.

Фото: (facebook.com/veradolgopjat)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице.

Также мы писали, что украинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Напомним, что родные пленных украинских моряков поделились эмоциями.

Видео: (video.rbc.ua)