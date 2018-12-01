ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Помощь может быть разная": в Москве собирают средства украинским военнопленным

STYLERЖизнь    01.12.2018 - 16:35
"Помощь может быть разная": в Москве собирают средства украинским военнопленным
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Акция организована инициативной группой "Стратегия-18"

В пятницу, 30 ноября, активисты московской инициативной группы "Стратегия-18" на благотворительном вечере в Сахаровском центре объявили о сборе средств в поддержку украинских моряков, которые были захвачены Россией в результате вооруженного конфликта в Азовском море. Об этом рассказала одна из активисток "Стратегии-18" Вера Лаврешина, передает Крым.Реалии.

"Помощь может быть разная – кто-то найдет в шкафу подходящую одежду, кто-то "дачку" принесет, кто-то перечислит деньги. Думаю, что-то у нас получится. Люди под сильным негативным впечатлением от случившегося и испытывают чувство вины, что не можем помешать моральным уродам издеваться над людьми, превращать жизнь в кошмар", – поделилась Лаврешина.

Этим же вечером активисты провели ряд одиночных пикетов в поддержку политзаключенных в Москве. Таким образом они рассказали и о судьбе захваченных украинских военных. На одном из плакатов пикетчиков было написано: "захват украинских судов в нейтральных водах – акт пиратства Российской Федерации".

Вера Лаврешина также в Facebook написала: "Стратегия-30. Москва за свободу политзаключенных. Свободу узникам "списка Сенцова". Свободу захваченным ФСБ украинским морякам. Свободу всем политпреследуемым в РФ.

&quot;Помощь может быть разная&quot;: в Москве собирают средства украинским военнопленным

Скриншот поста аккаунта facebook.com/veradolgopjat

К публикации она прикрепила фотографии пикетирующих активистов с плакатами.

 

Фото: (facebook.com/veradolgopjat)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Азовском море пограничные катера ФСБ Российской Федерации открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил Украины. Три корабля украинских ВМС захвачены российским спецназом. В ходе обстрела суден шесть военнослужащих были ранены, трое из них находятся в больнице

Также мы писали, что украинских моряков, которые оказались в плену РФ после конфликта в Азовском море, судили люди, которые предали Украину и приняли присягу оккупационным властям.

Напомним, что родные пленных украинских моряков поделились эмоциями.

Видео: (video.rbc.ua)

В оккупированном Крыму заявили, что украинских моряков перевели в СИЗО Москвы "Ждут вашего возвращения": мама моряка с "Никополя" обратилась к другим пленным
Новости Украины Москваакцииукраинские военныепикетполитзаключенные в РФ
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь