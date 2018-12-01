"Допомога може бути різна": у Москві збирають кошти українським військовополоненим

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Акція організована ініціативною групою "Стратегія-18"

У п'ятницю, 30 листопада, активісти московської ініціативної групи "Стратегія-18" на благодійному вечорі в Сахаровському центрі оголосили про збір коштів на підтримку українських моряків, які були захоплені Росією в результаті збройного конфлікту в Азовському морі. Про це розповіла одна з активісток "Стратегії-18" Віра Лаврешина, передає Крим.Реалії.

"Допомога може бути різна – хтось знайде в шафі підходящий одяг, хтось "дачку" принесе, хтось перерахує гроші. Думаю, що у нас вийде. Люди під сильним негативним враженням від події і відчувають почуття провини, що не можемо перешкодити моральним виродкам знущатися над людьми, перетворювати життя на кошмар", – поділилася Лаврешина.

Цим же вечором активісти провели ряд одиночних пікетів на підтримку політв'язнів у Москві. Таким чином вони розповіли і про долю загарбаних українських військових. На одному з плакатів пікетувальників було написано: "захоплення українських судів у нейтральних водах – акт піратства Російської Федерації".

Віра Лаврешина також в Facebook написала: "Стратегія-30. Москва за свободу політв'язнів. Свободу в'язням "списку Сенцова". Свободу захопленим ФСБ українським морякам. Свободу всім политпреследуемым в РФ.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/veradolgopjat

До публікації вона прикріпила фотографії пікетувальників активістів з плакатами.

Фото: (facebook.com/veradolgopjat)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-Морських Сил України. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом. В ході обстрілу суден шість військовослужбовців були поранені, троє з них перебувають у лікарні.

Також ми писали, що українських моряків, які опинилися в полоні РФ після конфлікту в Азовському морі, судили люди, які зрадили Україну і прийняли присягу окупаційній владі.

Нагадаємо, що рідні полонених українських моряків поділилися емоціями.

Відео: (video.rbc.ua)