Под Луганском погиб легендарный комбат: в области объявили траур

На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов. Трагедия произошла около поселка Трехизбенка в Луганской области вечером 20 мая. Также получили осколочные ранения еще трое бойцов, которые вместе с ним патрулировали окрестности населенного пункта.

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай подписал распоряжение об объявлении в регионе дня траура 22 мая в связи с гибелью комбата, выполнявшего боевое задание командования штаба ООС.

Сергея Губанова с позывным "Седой" вспоминают как бесстрашного и решительного патриота, который "мог получить любые должности и уже сидеть в министерстве, но делом его жизни было вернуть свой Луганск". Об этом написала правозащитник Ольга Решетилова в своем Facebook.

"Он мог бы ограничиться блокпостами и не париться, но не мог быть не на войне, пока идет война. До сих пор не укладывается в голове и не пишется в прошедшем времени. Вчера командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов погиб. На войне, которой жил. Как всегда, шел первым. Светлая память тебе, комбат. Луганск будет нашим", - говорится в публикации.

В пресс-службе полиции Луганской области заявили, что все обстоятельства трагедии выясняются. Отмечается, что легендарный комбат Губанов с другими бойцами подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Всех четверых доставили в госпиталь. К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь комбата "Луганск-1".

Комбат "Луганск-1" полковник полиции Сергей Губанов (Фото: facebook.com/UA.National.Police)

Губанов родом из Стаханова под Луганском. В 2014 году он, будучи правоохранителем, отказался работать на оккупантов и вместе с семьей оставил захваченный боевиками "ЛНР" город и переехал в свободный Северодонецк. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Попрощаются с погибшим офицером 22 мая в Северодонецке.

Видео: На Донбассе погиб командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов

Ранее сообщалось, что 21 мая вследствие обстрелов оккупантов на Донбассе погиб один украинский военный.