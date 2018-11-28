"Вызывайте полицию": в Минобороны предупредили, как реагировать на конфискацию

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Когда у граждан что-то пытаются изъять люди в камуфляже, следует вызывать полицию

Введение военного положения не может подразумевать конфискацию частного имущества граждан. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Родион Тимошенко.

Тимошенко непосредственно заявил, что сейчас ограничений прав граждан относительно изъятия их личного имущества - авто или жилья - в пользу армии, нет.

"Мы не предполагаем изъятие или другие меры, как то введение комендантского часа и прочее. На данный момент официальных правовых оснований для этого нет", - сказал заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Заместитель министра обороны Иван Руснак дополнил эту информацию. Он сказал, что граждане в ситуациях, когда у них что-то пытаются изъять люди в камуфляже, должны вызывать полицию.

"Если же кто-то камуфляже пришел забирать корову или машину, или что- то, рядом есть полиция. Обращайтесь в полицию – и таких негодяев просто надо арестовывать", - сказал замминистра обороны.

Спикеры заверили на брифинге, прошедшем 28 ноября, что у Минобороны достаточно собственных средств и транспорта, чтобы осуществить все запланированные перевозки.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко одобрил законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине. Ранее документ подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Парламент одобрил закон о введении военного положения вечером 26 ноября. Военное положение вводится в 10 областях Украины: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Винницкой.

С началом действия военного положения Украина вдоль границ выставит боевые бригады, заявил президент Порошенко во время визита в Черниговскую область.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе зафиксировали неизвестных людей, которые ходят по квартирам и подсовывают старикам странные документы на подпись. Руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров обратился к жителям Мелитополя и попросил не открывать двери, кому попало, так как он не исключает, что мошенники могут воспользоваться военным положением.

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