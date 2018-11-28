ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Викликайте поліцію": у Міноборони попередили, як реагувати на конфіскацію

STYLERВійна    28.11.2018 - 22:34
"Викликайте поліцію": у Міноборони попередили, як реагувати на конфіскацію
Колаж РБК - Україна

Коли у громадян щось намагаються вилучити люди в камуфляжі, слід викликати поліцію

Введення воєнного стану не може мати на увазі конфіскацію приватного майна громадян. Про це заявив заступник начальника Генштабу Збройних Сил України генерал-майор Родіон Тимошенко.

Тимошенко безпосередньо заявив, що зараз обмежень прав громадян щодо вилучення їх особистого майна - авто чи житла - на користь армії, немає.

"Ми не припускаємо вилучення або інші заходи, як то введення комендантської години тощо. На даний момент офіційних правових підстав для цього немає", - сказав заступник начальника Генштабу Збройних Сил України.

Заступник міністра оборони Іван Руснак доповнив цю інформацію. Він сказав, що громадяни в ситуаціях, коли у них щось намагаються вилучити люди в камуфляжі, повинні викликати поліцію.

"Якщо ж хтось камуфляжі прийшов забирати корову або машину, або щось, поруч є поліція. Звертайтеся в поліцію – і таких негідників просто треба заарештовувати", - сказав заступник міністра оборони.

Спікери запевнили на брифінгу, що відбувся 28 листопада, що у Міноборони достатньо власних коштів і транспорту, щоб здійснити всі заплановані перевезення.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко схвалив законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. Раніше документ підписав спікер Верховної ради Андрій Парубій.

Парламент схвалив закон про введення військового положення увечері 26 листопада. Воєнний стан вводиться в 10 областях України: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької, Сумської, Харківської, Чернігівської та Вінницької.

З початком дії військового становища Україна уздовж кордонів виставить бойові бригади, заявив президент Порошенко під час візиту у Чернігівську область.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі зафіксували невідомих людей, які ходять по квартирах і підсовують людям похилого віку дивні документи на підпис. Керівник ГУНП в Запорізькій області Сергій Комісаров звернувся до жителів Мелітополя і попросив не відкривати двері, кому попало, так як він не виключає, що шахраї можуть скористатися військовим станом.

Відважні дівчата захищають Україну

Відео РБК - Україна

Новини України Министерство обороны РФквартирывоенное положениеавтомобиликонфискация
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся