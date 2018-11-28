В Мелитополе мошенники ходят по квартирам и обманывают пенсионеров

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Полиция области предупреждает, что мошенники могут воспользоваться введением военного положения и обманывать стариков

В Мелитополе зафиксировали неизвестных людей, которые ходят по квартирам и подсовывают старикам странные документы на подпись. Об этом сообщила местная жительница Любовь Грибовская на своей странице в Facebook.

Любовь Грибовская рассказала, что в последнее время активизировались мошенники, которые ходят по квартирам пенсионеров и подсовывают им подписать странные бумаги, а потом выясняется, что старики обязались купить какие-то товары.

"Вчера по подъездам ходили неизвестные люди, просили подписать какие-то бумаги, какие-то акты. Бабушки охотно подписали, а кому, что и за что, сами не знают. Затем прошлись реализаторы товаров, обманным путем, уговорили пожилого человека купить ненужную вещь, аргументируя тем, что все соседи приобрели, и эта вещь необходима в квартире старых домов (какой-то фильтр)", - сообщила Грибовская.

Она разместила в своем доме объявление, в котором запретила жильцам дома подписывать любые документы.

"Запрещено (кроме старшей по дому) жильцам дома подписывать любые бумаги касающиеся дома, особенно акты о выполненных работах, особенно от имени старшей по дому (даже если сильно просят, даже если плачут, даже если просят", - отметила жительница дома.

Руководитель ГУНП в Запорожской области Сергей Комиссаров обратился к жителям Мелитополя и попросил не открывать двери, кому попало, так как он не исключает, что мошенники могут воспользоваться военным положением и будут ходить по домам с целью отобрать у стариков имущество, якобы на нужды армии и государства.

Скриншот поста (facebook.com/Любовь Грибовская)

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Видео: РБК-Украина