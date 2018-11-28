У Мелітополі шахраї ходять по квартирах і дурять пенсіонерів

Колаж РБК-Україна

Поліція області попереджає, що шахраї можуть скористатися введенням військового стану і обманювати людей похилого віку

У Мелітополі зафіксували невідомих людей, які ходять по квартирах і підсовують людям похилого віку дивні документи на підпис. Про це повідомила місцева жителька Любов Грибовська на своїй сторінці в Facebook.

Любов Грибовська розповіла, що останнім часом активізувалися шахраї, які ходять по квартирах пенсіонерів і підсовують їм підписати дивні папери, а потім з'ясовується, що старі зобов'язалися купити якісь товари.

"Вчора по під'їздах ходили невідомі люди, просили підписати якісь папери, якісь акти. Бабусі охоче підписали, а кому, що і за що, самі не знають. Потім пройшлися реалізатори товарів, обманним шляхом, умовили людину похилого віку купити непотрібну річ, аргументуючи тим, що всі сусіди придбали, і ця річ необхідна в квартирі старих будинків (якийсь фільтр)", - повідомила Грибовська.

Вона розмістила в своєму домі оголошення, в якому заборонила мешканцям будинку підписувати будь-які документи.

"Заборонено (крім старшої по будинку) мешканцям будинку підписувати будь-які папери, що стосуються будинку, особливо акти про виконані роботи, особливо від імені старшої по будинку (навіть якщо сильно просять, навіть якщо плачуть, навіть якщо просять", - зазначила мешканка будинку.

Керівник ГУНП в Запорізькій області Сергій Комісаров звернувся до жителів Мелітополя і попросив не відкривати двері, кому попало, так як він не виключає, що шахраї можуть скористатися військовим становищем і будуть ходити по домівках з метою відібрати у людей похилого віку майно, нібито на потреби армії і держави.

Скріншот поста (facebook.com/Любовь Грибовська)

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Відео: РБК-Україна