Забрали крупную сумму: в Тернополе мужчина стал жертвой подруг-воровок

Коллаж: РБК-Украина

В Тернопольский отдел полиции обратился житель областного центра с заявлением о краже значительной суммы денег

Мужчина сообщил сотрудникам Тернопольского отдела полиции, что новое знакомство с девушкой закончилось для него потерей более 40 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Тернопольской области.

Потерпевший рассказал, что накануне вечером он выпивал в компании двух молодых девушек, с которыми познакомился в тот же день. Компания праздновала встречу в одном из кафе города. По словам мужчины, он даже не заметил как выпил лишнего и, очевидно, этим воспользовались подруги-преступницы.

Девушки незаметно вытащили из кошелька гражданина всю наличность. Когда на утро пострадавший пришел в себя в своем собственном автомобиле, то обнаружил, что остался без копейки. Он даже не сразу вспомнил подробности произошедших накануне событий.

Заявитель потерял 1200 американских долларов, 200 евро и 300 польских злотых. Только подсчитав убытки, мужчина решил обратиться в полицию.

По факту кражи правоохранителями открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 185 УКУ.

Ранее сообщалось, что 26 ноября около в Львове ромы пытались обокрасть девочку в трамвае.

Напомним, курсант Львовской национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного обокрал умирающего бойца АТО. Боец 92-й бригады Олег Фомин умер в стенах Львовского военного госпиталя.

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