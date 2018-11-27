Забрали велику суму: у Тернополі чоловік став жертвою подруг-злодійок

Колаж: РБК Україна

У Тернопільський відділ поліції звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку значної суми грошей

Чоловік повідомив співробітників Тернопільського відділу поліції, що нове знайомство з дівчиною закінчилося для нього втратою понад 40 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Тернопільської області.

Потерпілий розповів, що напередодні ввечері випивав в компанії двох молодих дівчат з якими познайомився того ж дня. Компанія святкувала цю зустріч в одному із кафе. За словами тернополянина, він навіть не помітив як хильнув зайвого, вочевидь цим скористались подруги-зловмисниці.

Вони непомітно витягли з гаманця громадянина всю готівку. Коли на ранок постраждалий прийшов в себе у своєму авто без копійки, він навіть не одразу згадав подробиці подій напередодні.

Заявник, за його словами, втратив 1200 американських доларів, 200 євро та 300 польських злотих. Тільки після цього чоловік звернувся до поліцейських.

За фактом крадіжки правоохоронцями відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ.

Раніше повідомлялось, що 26 листопада близько у Львові роми намагалися обікрасти дівчинку в трамваї.

Нагадаємо, курсант Львівської національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного обікрав вмираючого бійця АТО. Боєць 92-ої бригади Олег Фомін помер у стінах Львівського військового госпіталю.

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