Очередная "підлога країни": в сети развенчали новый фейк о мобилизации

Фото: коллаж РБК-Украина

Жители Харьковской области получают SMS-сообщения якобы от Министерства обороны

Украинцев предупредили об очередных информационных провокациях с намерением посеять панику на фоне введения в ряде областей страны военного положения. В частности, речь идет о фейковых SMS-сообщениях якобы от Министерства обороны, которые рассылаются жителям Харькова, рассказали в одном из местных пабликов в соцсети.

В лжесообщениях говорится о том, что "в связи с мобилизацией вам нужно немедленно прибыть в воинскую часть по месту жительства, а в случае игнорирования в течение 3 суток, ваши данные будут переданы в суд".

На ресурсе опубликовали скрин подобного фейка, который приходит некоторым харьковчанам на телефон.

Скрин: twitter.com/h_kharkov

"Походу рашкоботы тут же начали сеять панику", - отметили общественники и призвали не поддаваться на лживые рассылки.

Скрин: twitter.com/h_kharkov

В комментариях к посту пользователи соцсети принялись живо обсуждать и иронизировать над фейковым сообщением. Особенно ухватились за формулировку, которая "говорит сама за себя" - в украинском языке правильно писать "за місцем проживання", а не "по місцю...". Отосительно того, что дополнительная мобилизация вообще не была объявлена, даже и не указывается:

"И ясен х*й кацапня, что такое "в/ч по місцю проживання (правильно "за місцем") проживання"? Что за дебильная формулировка? Очередная "підлога країни";

Скрин: twitter.com/h_kharkov

"Лаптежников погубит собственная тупость и спесь";

""За місцем проживання". В тексте калька, суржик";

Скрин: twitter.com/h_kharkov

"Дебилы, в военную часть по месту проживания! Вообще вызывают в военкомат и не во всех селах военные части стоят. Даже фуфел придумать ума нет";

"Лол, бл*дь, кто ж мобилизованных в в/ч зовет? В военкомат вообще то надо. Тупо фейк"...

Скрин: twitter.com/h_kharkov

"Грамматика хромает. На все четыре лапы";

Скрин: twitter.com/h_kharkov

Как сообщалось ранее, после вооруженной атаки ФСБ РФ на украинские катера в Азовском море в медиа-пространстве появился ряд фейковых "новостей", главный меседж которых состоял в якобы стремлении Киева отменить президентские выборы, назначенные на 31 марта 2019 года.

Также мы писали о том, что исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун напомнила украинцам о том, как нужно воспринимать новости, чтобы не распространять фейковую информацию.

Кроме того, недавно заместитель главы в Киевском городском союзе ветеранов АТО Антон Колумбет забавно пошутил над жителями столицы. Он провел "социальный эксперимент" среди населения, чтоб определить степень информированности о нынешней политической ситуации в стране.

Напомним, ветеран анитеррористической операции на Донбассе рассказал, будет ли мобилизация.

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Видео: РБК-Украина