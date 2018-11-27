Сигареты, кофе и лопата для армии: блогер забавно разыграл киевлян (видео)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Блогер в шутливой форме потребовал у Киевлян кофе, сигареты и лопату "на нужды армии"

Заместитель главы в Киевском городском союзе ветеранов АТО Антон Колумбет забавно пошутил над жителями столицы. Он провел "социальный эксперимент" среди населения, чтоб определить степень информированности о нынешней политической ситуации в стране. Он подходил к прохожим и "просил" у них ценные вещи для нужд армии в рамках военного положения. Через время изъятые вещи вернул, или хотя бы попытался. Об этом он рассказал в своей публикации в Facebook и прикрепил соответствующие видеозаписи.

Блогер написал, что из-за всеобщей паники решил провести социальный эксперимент, в котором "отобрал" у людей вещи на нужды армии. Он считает, что люди готовы отдавать свое имущество военным.

Видео: (facebook.com/anton.kolumbet)

Под публикацией разразился настоящий скандал. Многие посчитали подобный розыгрыш рекетом и "гопничеством". Некоторые посчитали такой троллинг очень забавным.

"Это говорит о доверии и желании помочь армии. Хорошие у нас люди!", "Так ты еще и подзаработал", "Паренек" уже на границе с Польшей, наверное", "Антон, я думаю, что люди просто тебя испугались, дело даже не в военном положении. Я надеюсь, ты потом извинился, все объяснил и отдал вещи. Потому что это просто "гопничество", — написали в комментариях.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/anton.kolumbet

Напомним, что в захвате моряков участвовал экс-военнослужащий ВМС Украины.

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Видео: РБК-Украина