"Зловонна багнюка": Ирина Геращенко об инциденте в Раде

Фото: Ирина Геращенко и Сергей Власенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Первый вице-спикер отреагировала на оскорбления во время заседания

В понедельник вечером в Верховной Раде состоялось внеочередное заседание, на котором народные депутаты утвердили президентский указ о военном положении. Само заседание проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали свои эмоции. О том, как оскорбления восприняла первый вице-спикер Ирина Геращенко, она написала после заседания на своей странице в социальной сети Facebook.

Ирина Геращенко призналась, что это был самый тяжелый день для нее в парламенте и сообщила, что никогда и никому не позволит унижать человеческое достоинство.

"Это был тяжелейший мой личный день в парламенте. Всем спасибо за слова поддержки. Меня поддерживает и сдерживает, добавляет сил понимания, что пленным и их матерям намного тяжелее. Политика – грязная штука. В нынешнем украинском варианте – это зловонная грязюка. Мне все это дается тяжело. Но заранее должна сказать всем, кто попытается меня обидеть- я никому и никогда не позволю унижать мою человеческую честь и достоинство. Никому и никогда. И честь, и достоинство каждой украинской женщины, знайте это, дорогие. Мы справимся", - написала Геращенко.

Скриншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Напомним, в понедельник, 26 ноября, во время внеочередного заседания Верховной Рады и обсуждения введения военного положения в Украине, народный депутат Сергей Власенко обозвал Ирину Геращенко "подстилкой".

"Он только что обозвал меня нецензурным словом, этот негодяй с первого ряда. Потому что я им говорю о правде. Я не подстилка! Вы подстилка, подстилка Путина! И я прошу мужчин сейчас в этом зале сказать ему, что я говорю правду! "Бабушка" говорить нельзя, а "подстилка" говорить можно на первого вице-спикера Верховной Рады?!" – возмутилась в ответ Геращенко.

За первого вице-спикера вступился сначала Андрей Парубий, а потом и премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего выступления.

"Никто не имеет права без уважения относиться к народному депутату и женщине. Я считаю, что каждый мужчина должен извиниться перед женщиной, которую он обидел", - сказал Гройсман.

После голосования Сергей Власенко вышел на трибуну и принес публичные извинения Ирине Геращенко и даже подошел к ней лично.

Первый вице-спикер извинения приняла и пожелала Сергею Власенко, чтобы у него складывались отношения с женщинами.

"Я мудрая женщина, я принимаю эти извинения", - сказала Геращенко.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Раде произошла потасовка между нардепами.

А также рассказывали о том, что депутаты пронесли в Раду алкогольные напитки.