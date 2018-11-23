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"Запах перегара": депутаты пронесли в Раду алкогольные напитки

STYLERЖизнь    23.11.2018 - 14:35
"Запах перегара": депутаты пронесли в Раду алкогольные напитки
Коллаж РБК-Украина

Некоторые депутаты выступали с трибуны в нетрезвом состоянии

В течение “бюджетной ночи” в Верховной Раде народные депутаты употребляли алкоголь и, возможно, наркотические вещества. После часа ночи некоторые из них с трудом передвигались по сессионному залу, некоторые откровенно спали на рабочих местах. Об этом сообщил журналист Styler. 

Так, к примеру, народный депутат Андрей Иванчук выступал с парламентской трибуны в очевидно нетрезвом состоянии.

"Тут собрались самые яркие представители украинского народа, даже Каплин меня поддерживает, это бывает редко", – говорил он, заплетаясь в словах.

Во время выступления Иванчук поблагодарил президента и сделал замечание фракции БПП, что она очень слабо аплодирует при упоминании имени Петра Порошенко.

 

Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

После этого народный депутат Юрий Левченко возмутился, что его коллеги пьют на работе.

"Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы, вместо того чтобы в этом сессионном зале бухать?", – сказал он.

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на это замечание ответила, что в парламенте запрещено употреблять спиртные напитки и в буфете их не купить.

При этом журналисты собственными глазами видели, как один из депутатов заходил в парламент с двумя пакетами, из которых звучал характерный звон бутылок.

Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Левченко рассказал, как принимали государственный бюджет на 2019 год.

А также мы рассказывали о том, что какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины алкогольдепутатыБюджет 2019
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