"Запах перегара": депутаты пронесли в Раду алкогольные напитки

Некоторые депутаты выступали с трибуны в нетрезвом состоянии
В течение “бюджетной ночи” в Верховной Раде народные депутаты употребляли алкоголь и, возможно, наркотические вещества. После часа ночи некоторые из них с трудом передвигались по сессионному залу, некоторые откровенно спали на рабочих местах. Об этом сообщил журналист Styler.
Так, к примеру, народный депутат Андрей Иванчук выступал с парламентской трибуны в очевидно нетрезвом состоянии.
"Тут собрались самые яркие представители украинского народа, даже Каплин меня поддерживает, это бывает редко", – говорил он, заплетаясь в словах.
Во время выступления Иванчук поблагодарил президента и сделал замечание фракции БПП, что она очень слабо аплодирует при упоминании имени Петра Порошенко.
Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy
После этого народный депутат Юрий Левченко возмутился, что его коллеги пьют на работе.
"Первое, что чувствуешь, когда входишь в зал, это запах перегара. Здесь наливали и откровенно употребляли. Когда вы начнете принимать нормально законы, вместо того чтобы в этом сессионном зале бухать?", – сказал он.
Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко на это замечание ответила, что в парламенте запрещено употреблять спиртные напитки и в буфете их не купить.
При этом журналисты собственными глазами видели, как один из депутатов заходил в парламент с двумя пакетами, из которых звучал характерный звон бутылок.
Напомним, ранее мы писали о том, что народный депутат Левченко рассказал, как принимали государственный бюджет на 2019 год.
А также мы рассказывали о том, что какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год.
Видео: РБК-Украина