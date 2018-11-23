"Запах перегару": депутати пронесли в Раду алкогольні напої

Колаж РБК-Україна

Деякі депутати виступали з трибуни в нетверезому стані

Протягом "бюджетної ночі" у Верховній Раді народні депутати вживали алкоголь і, можливо, наркотичні речовини. Після години ночі деякі з них насилу пересувалися по сесійній залі, деякі відверто спали на робочих місцях. Про це повідомив журналіст Styler.

Так, приміром, народний депутат Андрій Іванчук виступав з парламентської трибуни в очевидно нетверезому стані.

"Тут зібралися найяскравіші представники українського народу, навіть Каплін мене підтримує, це буває рідко", – говорив він, заплетаясь в словах.

Під час виступу Іванчук подякував президенту і зробив зауваження фракції БПП, що вона дуже слабо аплодує при згадці імені Петра Порошенка.

Фото: facebook.com/vladislav.krasinskiy

Після цього народний депутат Юрій Левченко обурився, що його колеги п'ють на роботі.

"Перше, що відчуваєш, коли входиш в зал, це запах перегару. Тут наливали і відверто вживали. Коли ви почнете нормально приймати закони, замість того щоб в цій сесійній залі бухати?", – сказав він.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на це зауваження відповіла, що в парламенті заборонено вживати спиртні напої і в буфеті їх не купити.

При цьому журналісти на власні очі бачили, як один з депутатів заходив до парламенту з двома пакетами, з яких лунав характерний дзвін пляшок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народний депутат Левченко розповів, як приймали державний бюджет на 2019 рік.

А також ми розповідали про те, що держбюджету Верховна рада прийняла на 2019 рік.

Відео: РБК-Україна