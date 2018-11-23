"Наливали себе": нардеп рассказал, как принимали Бюджет 2019

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Геращенко напомнила депутатам, что в парламенте пить запрещено

Рано утром 23 ноября украинские депутаты проголосовали за государственный бюджет Украины на 2019 год. Внефракционный народный депутат Юрий Левченко рассказал, как вели себя депутаты в стенах Верховной Рады. Об этом пишет УНИАН.

Внефракционный депутат Юрий Левченко заявил, что, когда в сессионном зале собрались народные избранники для того, чтобы рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках", в помещении явно ощущался запах перегара.

"Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, - это прямо ощущение перегара в воздухе", - сказал Юрий Левченко.

Он добавил, что, по его мнению, депутаты в последние несколько часов "наливали себе и очень хорошо употребляли".

"Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать Бюджет", - отметил Левченко.

Он высказал свою возмущение и сказал, что необходимо принимать нормальные законы вместо того, чтобы "в сессионном зале бухать просто банально".

А вот первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила депутатам, что в буфете алкогольные напитки не продаются и в помещении парламента их употреблять запрещено.

Кстати, ранее мы писали о том, что в сети возмущены провалом важного зоозащитного законопроекта.

А также рассказывали о том, какой госбюджет Верховная рада приняла на 2019 год.

Видео: РБК-Украина