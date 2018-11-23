"Наливали собі": нардеп розповів, як приймали Бюджет 2019

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Геращенко нагадала депутатам, що в парламенті пити заборонено

Рано-вранці 23 листопада українські депутати проголосували за державний бюджет України на 2019 рік. Позафракційний народний депутат Юрій Левченко розповів, як вели себе депутати в стінах Верховної Ради. Про це пише УНІАН.

Позафракційний депутат Юрій Левченко заявив, що, коли в сесійній залі зібралися народні обранці для того, щоб розглянути проект закону про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі", у приміщенні явно відчувався запах перегару.

"Для тих виборців нечисленних, які, напевно, нас досі ще дивляться або слухають, я хотів би повідомити таку цікаву річ: зайшовши до сесійної зали тільки що, перше, що відчувається, - це просто відчуття перегару в повітрі", - сказав Юрій Левченко.

Він додав, що, на його думку, депутати в останні кілька годин "наливали собі і дуже добре вживали".

"Такою Верховною Радою зараз хочуть голосувати Бюджет", - зазначив Левченко.

Він висловив своє обурення і сказав, що необхідно приймати нормальні закони замість того, щоб "у сесійній залі бухати просто банально".

А ось перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко нагадала депутатам, що в буфеті алкогольні напої не продаються і в приміщенні парламенту їх вживати заборонено.

До речі, раніше ми писали про те, що у мережі обурені провалом важливого зоозахисного законопроекту.

А також розповідали про те, який держбюджет Верховна рада прийняла на 2019 рік.

Відео: РБК-Україна