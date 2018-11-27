"Зловонна багнюка" Ірина Геращенко про інцидент в Раді

Фото: Ірина Геращенко, Сергій Власенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Перший віце-спікер відреагувала на образи під час засідання

У понеділок ввечері у Верховній Раді відбулося позачергове засідання, на якому народні депутати затвердили президентський указ про воєнний стан. Саме засідання проходило в дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували свої емоції. Про те, як образи сприйняла перший віце-спікер Ірина Геращенко, вона написала після засідання на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Ірина Геращенко зізналася, що це був найтяжчий день для неї в парламенті і повідомила, що ніколи і нікому не дозволить принижувати людську гідність.

"Це був найважчий мій особистий день у парламенті. Всім дякую за слова підтримки. Мене тримає і стримує, додає сил розуміння, що заручникам і їх мамам набагато важче. Політика – брудна річ. В нинішньому українському варіанті – це зловонна багнюка. Мені все це дається важко. Але наперед маю сказати всім, хто спробує мене образити - я нікому і ніколи не дозволю принижувати мою людську честь і гідність. Нікому і ніколи. Й честь, і гідність кожної української жінки, знайте це, дорогі. Ми впораємося", - написала Геращенко.

Скріншот поста (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Нагадаємо, у понеділок, 26 листопада, під час позачергового засідання Верховної Ради і обговорення введення воєнного стану в Україні, народний депутат Сергій Власенко обізвав Ірину Геращенко "підстилкою".

"Він тільки що обізвав мене нецензурним словом, цей негідник з першого ряду. Тому що я їм кажу про правду. Я не підстилка! Ви підстилка, підстилка Путіна! І я прошу чоловіків зараз в цьому залі сказати йому, що я кажу правду! "Бабуся" говорити не можна, а "підстилка" говорити можна на першого віце-спікера Верховної Ради?!" – обурилася у відповідь Геращенко.

За першого віце-спікера заступився спочатку Андрій Парубій, а потім і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час свого виступу.

"Ніхто не має права без поваги ставитися до народного депутата і жінки. Я вважаю, що кожен чоловік повинен вибачитися перед жінкою, яку він образив", - сказав Гройсман.

Після голосування Сергій Власенко вийшов на трибуну і приніс публічні вибачення Ірині Геращенко і навіть підійшов до неї особисто.

Перший віце-спікер вибачення прийняла і побажала Сергію Власенко, щоб у нього складалися стосунки з жінками.

"Я мудра жінка, я приймаю ці вибачення", - сказала Геращенко.

До речі, раніше ми писали про те, що у Раді сталася бійка між нардепами.

А також розповідали про те, що депутати пронесли в Раду алкогольні напої.