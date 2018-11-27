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Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

STYLERКурйози    27.11.2018 - 16:27
Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)
Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Блогер у жартівливій формі "відібрав" у Киян каву, сигарети і лопату "на потреби армії"

Заступник голови в Київській міській спілці ветеранів АТО Антон Колумбет цікаво пожартував над жителями столиці. Він провів "соціальний експеримент" серед населення, щоб визначити ступінь інформованості про нинішню політичну ситуацію в країні. Він підходив до перехожих і "просив" у них цінні речі для потреб армії в рамках воєнного стану. Через первий час вилучені речі повернув, або хоча б спробував. Про це він розповів у своїй публікації в Facebook і прикріпив відповідні відеозаписи.

Блогер написав, що через загальну паніку вирішив провести соціальний експеримент, в якому "відібрав" у людей речі на потреби армії. Він вважає, що люди готові віддавати своє майно військовим.

Відео: (facebook.com/anton.kolumbet)

Під публікацією вибухнув справжній скандал. Багато хто вважає подібний розіграш рекетом і "гопництво". Деякі вважають такий троллінг дуже смішним.

"Це говорить про довіру та бажання допомогти армії. Хороші у нас люди!", "Так ти ще й заробив", "Хлопчина" вже на кордоні з Польщею, напевно", "Антон, я думаю, що люди просто тебе злякалися, справа навіть не у військовому положенні. Я сподіваюся, ти потім вибачився, все пояснив і віддав речі. Тому що це просто "гопництво", — написали в коментарях.

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Сигарети, кава і лопата для армії: блогер кумедно розіграв киян (відео)

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/anton.kolumbet

Нагадаємо, що у захопленні моряків брав участь екс-військовослужбовець ВМС України.

Раніше ми писали, що Ірина Геращенко прокоментувала інцидент у Верховній Раді.

Відео: РБК-Україна

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