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Чергова "підлога країни": в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

STYLERЖиття    27.11.2018 - 19:21
Чергова "підлога країни": в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації
Фото: колаж РБК-Україна

Жителі Харківської області отримують SMS-повідомлення нібито від Міністерства оборони

Українців попередили про чергові інформаційних провокації з наміром посіяти паніку на тлі запровадження у кількох областях країни воєнного стану. Зокрема, мова йде про фейкові SMS-повідомлення нібито від Міністерства оборони, які розсилаються жителям Харкова, розповіли в одному з місцевих пабліків у соцмережі.

У лжеповідомленнях йдеться про те, що "у зв'язку з мобілізацією вам потрібно негайно прибути у військову частину по місцю проживання, а у разі ігнорування протягом 3 діб ваші відомості будуть передані до суду".

На ресурсі опублікували скрін подібного фейку, який приходить деяким харків'янам на телефон.

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Скрін: twitter.com/h_kharkov

"Походу рашкоботи одразу почали сіяти паніку", - зазначили громадські активісти та закликали не піддаватися на брехливі розсилки.

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Скрін: twitter.com/h_kharkov

В коментарях до посту користувачі соцмережі почали жваво обговорювати і іронізувати над фейковими повідомленнями. Особливо вхопилися за формулювання, яке "говорить само за себе" - українською правильно писати "за місцем проживання", а не "по місцю...". Щодо того, що додаткова мобілізація взагалі не була оголошена, навіть і не вказується:

"І ясний х*й кацапня, що таке "в/ч по місцю проживання (правильно "за місцем") проживання"? Що за дебільне формулювання? Чергова "підлога країни";

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Скрін: twitter.com/h_kharkov

"Лаптьожніків погубить власна тупість та пиха";

""За місцем проживання". У тексті калька, суржик";

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїСкрін: twitter.com/h_kharkov

"Дебіли, у військову частину за місцем проживання! Взагалі викликають у військкомат і не у всіх селах військові частини стоять. Навіть фуфел придумати розуму немає";

"Лол, бл*дь, хто ж мобілізованих у в/ч кличе? У військкомат взагалі то треба. Тупо фейк"...

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїСкрін: twitter.com/h_kharkov

"Граматика кульгає. На всі чотири лапи";

Чергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізаціїЧергова &quot;підлога країни&quot;: в мережі розвінчали новий фейк щодо мобілізації

Скрін: twitter.com/h_kharkov

Як повідомлялося раніше, після збройної атаки ФСБ РФ на українські катера в Азовському морі в медіа-просторі з'явився ряд фейкових "новин", головний меседж яких нібито полягав у прагненні Києва скасувати президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року.

Також ми писали про те, що виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала українцям про те, як потрібно сприймати новини, щоб не поширювати фейковую інформацію.

Крім того, нещодавно заступник глави у Київській міській спілці ветеранів АТО Антон Колумбет цікаво пожартував над жителями столиці. Він провів "соціальний експеримент" серед населення, щоб визначити ступінь інформованості про нинішньої політичної ситуації в країні.

Нагадаємо, ветеран анитеррористической операції на Донбасі розповів, чи буде мобілізація.

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Відео: РБК-Україна

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