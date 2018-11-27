Украинцев предупредили об очередных российских фейках

Фото: коллаж РБК-Украина

Общественники призывают граждан Украины сохранять спокойствие и "не вестись на информационные провокации"

После вооруженной атаки ФСБ Российской Федерации на украинские катера в Азовском море и накануне принятия решения Верховной Радой о введении в стране военного положения в медиа-пространстве появился ряд фейковых "новостей", главный меседж которых состоял в якобы стремлении Киева отменить президентские выборы, назначенные на 31 марта 2019 года. Про очередную попытку Москвы "запудрить мозги" украинцам рассказали в гражданской организации "Информационные войска Украины" на странице в Facebook.

"Фейк о том, что "украинская власть стремится к эскалации чтобы отменить выборы" активно проталкивается россиянами уже почти полгода. Очень жаль, что некоторые украинцы ведутся на эти кремлевские басни", - говорится в публикации.

Также приводится скрин нескольких подобных фейков.

Скрин: facebook.com/i.army.org

Как отмечается в материале, выборы главы государства будут и их никто не отменит и не перенесет.

"Кроме того, если даже поверить кремляди и предположить, что "киевский режим очень хочет узурпировать власть", то на самом деле отмена выборов невозможна хотя бы по двум причинам:

1) Украина - не Россия, здесь такие действия для любой власти равноценны самоубийству;

2) В глазах Запада, который ввел санкции против России и помогает Украине, украинская власть потеряет легитимность, если отменит выборы даже на законной основе", - считают авторы поста.

Также в ГО призывают граждан сохранять спокойствие и "не вестись на информационные провокации".

Скрин: facebook.com/i.army.org

Напомним, Верховная Рада вечером 26 ноября на внеочередном заседании одобрила введение военного положения в Украине. За проект закона проголосовали 276 нардепов.

военное положение вводится в областях Украины, расположенных возле российской границы, приднестровско-молдовской границы и побережья Черного и Азовского морей.

Как сообщалось, ранее проживающий в Украине известный российский журналист Аркадий Бабченко прокомментировал нападение ФСБ РФ на украинские катера и вопрос о введении военного положения.

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