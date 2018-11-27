Українців попередили про чергові російські фейки

Фото: колаж РБК-Україна

Громадська організація закликає українців зберігати спокій та "не вестися на інформаційні провокації"

Після збройної атаки ФСБ Російської Федерації на українські катери в Азовському морі та напередодні ухвалення рішення Верховною Радою про запровадження в країні воєнного стану в медіа-просторі з'явилася низка фейкових "новин", головний меседж яких полягав у нібито прагненні Києва скасувати президентські вибори, призначені на 31 березня 2019 року. Про чергову спробу Москви "запудрити мізки" українцям розповіли у громадській організації "Інформаційні війська України" на сторінці у Facebook.

"Фейк про те, що "українська влада прагне ескалації щоб відмінити вибори" активно проштовхується росіянами вже майже півроку. Дуже шкода, що деякі українці ведуться на ці кремлівські байки", - йдеться у публікації.

Також наводиться скрін декількох подібних фейків.

Скрін: facebook.com/i.army.org

Як зазначається в матеріалі, вибори глави держави будуть і їх ніхто не скасує та не перенесе.

"Крім того, якщо навіть повірити кремлядям та припустити, що "київський режим дуже хоче узурпувати владу", то насправді відміна виборів неможлива хоча б з двох причин:

1) Україна - не Росія, тут такі дії для будь-якої влади рівноцінні самогубству;

2) В очах Заходу, який ввів санкції проти Росії та допомагає Україні, українська влада втратить легітимність, якщо відмінить вибори навіть на законній основі", - вважають автори поста

Також у ГО закликають громадян зберігати спокій та "не вестися на інформаційні провокації".

Скрін: facebook.com/i.army.org

Нагадаємо, Верховна Рада ввечері 26 листопада на позачерговому засіданні схвалила введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.

Воєнний стан запроваджується в областях України, розташованих біля російської кордону, придністровсько-молдовського кордону та узбережжя Чорного та Азовського морів.

Як повідомлялося, раніше відомий російський журналіст Аркадій Бабченко, який проживає в Україні, прокоментував напад ФСБ РФ на українські катери і питання про введення воєнного стану.