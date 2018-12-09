"Мы все привыкли": Станислав Боклан рассказал о главном "обмане" войны на Донбассе

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Актер признался, что ему страшно

Видео: Стас Боклан о войне на Донбассе (Youtube-канал/Рандеву)

Популярный украинский актер и шоумен Станислав Боклан рассказал, чем его пугает война на Донбассе, а также в чем заключается ее главная опасность. Об этом он рассказал во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Рандеву".

"Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я многое слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они погибают, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано. Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично", - сказал он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Рандеву)

Более того, утверждает Боклан, главной опасностью войны является то, что к ней "привыкают".

"А те, кто воюет, не знают друг друга. Страшно вообще из-за того, что я привык, что где-то стреляют. Мы все привыкли. Я думаю, что надо идти договариваться с теми, с кем невозможно договариваться. Мы же не в комнате замкнутой сидим. Есть мир, может мы не так стучим в мир, не так с ним разговариваем. А миру от нас что-то надо, а мы не согласны. И живем в замкнутом круге, и страшно... Путин сволочь и ничего с этим не сделаешь. Но все будет хорошо", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Рандеву)

Напомним, что доброволец рассказал об ужасах войны. Смаил Меметов, который ушел служить в батальон "Айдар", рассказал впечатляющую историю о том, как в 2014 году на передовой он встречал с побратимами Новый год. Об этом событии мужчина вспоминает с ужасом.

Мы писали, что юрист детально объяснил, как введение военного положения может повлиять на жизнь украинцев.

Ранее Россия атаковала и захватила корабли ВМФ Украины возле Керченского пролива: все подробности.

Видео: Наши отважные девушки в рядах украинской армии (video.rbc.ua)