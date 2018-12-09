"Ми всі звикли": Станіслав Боклан розповів про головний "обман" війни на Донбасі

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Актор зізнався, що йому страшно

Відео: Стас Боклан про війну на Донбасі (Youtube-канал/Рандеву)

Популярний український актор і шоумен Станіслав Боклан розповів, що його лякає війна на Донбасі, а також у чому полягає її головна небезпека. Про це він розповів під час інтерв'ю журналістці Яніні Соколової у програмі "Рандеву".

"Я думаю, нас всіх сильно обдурили. Комусь дуже вигідна війна. Я багато чую, але мені настільки болить це питання, шкода людей, які там зараз, вони гинуть, ризикують щодня. Стільки брехні, всього намішано. Вся страшна історія війни в тому, що люди, які їх затівають, знають один одного особисто", - сказав він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Рандеву)

Більше того, стверджує Боклан, головною небезпекою війни є те, що до неї "звикають".

"А ті, хто воює, не знають один одного. Страшно взагалі через те, що я звик, що десь стріляють. Ми всі звикли. Я думаю, що треба йти домовлятися з тими, з ким неможливо домовлятися. Ми ж не в замкненій кімнаті сидимо. Є світ, може ми не так стукаємо в світ, не так з ним розмовляємо. А світу від нас щось треба, а ми не згодні. І живемо у замкнутому колі, і страшно... Путін сволота і нічого з цим не зробиш. Але все буде добре", - підкреслив він.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Рандеву)

Нагадаємо, що доброволець розповів про жахи війни. Смаїл Меметов, який пішов служити в батальйон "Айдар", розповів вражаючу історію про те, як у 2014 році на передовій він зустрічав з побратимами Новий рік. Про цю подію чоловік згадує з жахом.

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