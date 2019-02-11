Никто не спрячется: в сеть слили данные "спецназа" боевиков (список)

Блогер выложил в свободный доступ личные данные предателей Украины

В сеть слили личные данные боевиков из террористической группировки "ДНР", которые предали Украину и примкнули к бандформированию на Донбассе. Информацию о коллаборационистах опубликовал известный блогер под ником "Фашик Донецкий".

Всего в списках 73 "спецназовца" боевиков.

"Продолжаем унижать "МГБ ДНР", ФСБ РФ и ГРУ РФ", - написал он и отметил, что данные можно легко купить за 500 рублей (около 200 гривен) или же обменять на бутылку спиртного.

"2-я группа 1-ой роты "спецназа ДНР":

Командир группы — Сальников Андрей Николаевич, позывной Малыш, дата рождения 11.07.1973

Замкомандира группы, старший разведчик — Козинов Роман Альбертович, позывной Румын, дата рождения 26.08.1974

Разведчик — Пожидаев Сергей Анатольевич, позывной Ретро, дата рождения 21.03.1972

Разведчик-пулеметчик — Ноздрин Владимир Игоревич, позывной Близнец, дата рождения 22.04.1984

Старший разведчик — Оруджев Рустам Борисович, позывной Шаман, дата рождения 03.08.1983

Разведчик — Дзюбинский Сергей Иванович, позывной Моряк, дата рождения 24.04.1987

Старший разведчик — Рапута Василий Дмитриевич, позывной Терминатор, дата рождения 16.06.1965

Разведчик — Плетенев Сергей Александрович, позывной Алый, дата рождения 16.01.1976

Разведчик-снайпер — Вихлюк Виктор Викторович 10.07.2015, позывной Беркут, дата рождения 16.12.1967

Старший разведчик — Евтропьев Дмитрий Борисович, позывной Европа, дата рождения 14.01.1970

Разведчик-снайпер — Пилипак Ян Юрьевич, позывной Гула, дата рождения 26.09.1984

Разведчик — Дроздов Александр Иванович, позывной ГБР, дата рождения 22.06.1983

Старший разведчик — Грицов Юрий Сергеевич, позывной Гера, дата рождения 1.01.1974

Разведчик — Точилов Сергей Алексеевич, позывной Волчек, дата рождения 5.06.1973

Разведчик-гранатометчик — Дзюба Дмитрий Александрович, позывной Динамит, дата рождения 24.05.1972

Разведчик-пулеметчик — Куценко Владислав Александрович, позывной Гоша, дата рождения 24.05.1972

Разведчик-гранатометчик — Якушин Федор Александрович, позывной Ведьма, дата рождения 26.01.1985

Разведчик-снайпер — Шевченко Артур Владимирович, позывной Ганс, дата рождения 23.02.1993

Иллюстративное фото: боевики на Донбассе

3-я группа 1-й роты "спецназа ДНР":

Командир группы — Звягин Вячеслав Геннадиевич, позывной Ниндзя, дата рождения 5.05.1985

Замкомандира группы, старший разведчик — Райков Сергей Валерьевич, позывной Болгар, дата рождения 26.10.1988

Разведчик — Демидов Павел Михайлович, позывной Дема, дата рождения 3.05.1983

Разведчик-пулеметчик — Пащенко Эдуард Владимирович, позывной Кузя, дата рождения 04.09.1979

Старший разведчик — Андриюк Игорь Леонидович, позывной Лето, дата рождения 21.04.1988

Разведчик — Смирнов Артем Ильич, позывной Колумбиец, дата рождения 17.07.1997

Разведчик-пулеметчик — Кабанцов Вячеслав Сергеевич, позывной Микс, дата рождения 11.05.1994

Старший разведчик — Ерошенко Сергей Анатольевич, позывной Физрук, дата рождения 15.08.1972

Разведчик — Украинцев Олег Анатольевич, позывной Штурман, дата рождения 20.08.1976

Старший разведчик — Надтока Андрей Владимирович, позывной Медведь, дата рождения 31.03.1976

Разведчик — Бондарев Сергей Владимирович, позывной Кундуз, дата рождения 29.07.1982

Разведчик — Фролкин Николай Сергеевич, позывной Фрол, дата рождения 15.12.1981

Разведчик-гранатометчик — Вазерцев Вадим Евгеньевич, позывной Али, дата рождения 10.01.1996

Разведчик-пулеметчик — Смоляр Леонтий Александрович, позывной Лысый, дата рождения 30.07.1984

Разведчик-гранатометчик — Бабич Александр Витальевич, позывной Зона, дата рождения 09.07.1975

Разведчик-снайпер — Демидов Николай Михайлович, позывной Демид, дата рождения 25.07.1977

4-я группа первой роты "спецназа ДНР":

Командир группы — Дегтярев Александр Сергеевич, позывной Темный, дата рождения 24.05.1992

Замкомандира группы, старший разведчик — Макогон Юрий Иванович, позывной Сава, дата рождения 07.03.1970

Разведчик-пулеметчик — Шанин Евгений Александрович, позывной Пророк, дата рождения 01.09.1992

Старший разведчик — Носов Сергей Альбертович, позывной Лига, дата рождения 15.09.1963

Разведчик — Акулов Сергей Александрович, позывной Куба, дата рождения 07.01.1988

Старший разведчик — Агапонов Александр Васильевич, позывной Шахтер, дата рождения 20.02.1977

Разведчик-пулеметчик — Колотовкин Павел Олегович, позывной Стафф, дата рождения 27.07.1993

Разведчик — Лактионов Сергей Александрович, позывной Шкет, дата рождения 26.06.1994

Разведчик — Третьяк Михаил Олегович, позывной Рок, дата рождения 5.05.1994

Старший разведчик — Громов Вадим Эдуардович, позывной Гром, дата рождения 22.07.1982

Разведчик — Евсеев Валерий Александрович, позывной Марик, 01.06.1990

Разведчик-гранатометчик — Денисенко Вадим Николаевич, позывной Кольщик, дата рождения 17.10.1996

Разведчик-гранатометчик — Боревин Денис Сергеевич, позывной Питон, дата рождения 18.06.1988

Скрин: fashikdonetsk.com

2-отряд специального назначения "ДНР":

Начштаба — Бакунов Владислав Юрьевич, капитан. Позывной Херсон. В "ополчении" с 13.09.2014, дата рождения 9.05.1987

Замкомандира отряда по тылу — Шкаренко Сергей Владимирович, позывной Раскат. Дата рождения 6.06.1977

Делопроизводитель — Ряднова Татьяна Михайловна, позывной Михаловна, дата рождения 6.10.1968

Оперативно-разведывательный отдел боевиков:

Замкомандира группы — старший разведчик — Плитохин Дмитрий Геннадиевич, позывной Лема, дата рождения 24.02.1984

Фото: Терористи "ДНР" (hvylya.net)

Группа связи "ДНРовцев":

Рядовой — Глыбин Андрей Павлович, позывной Инженер, дата рождения 16.02.1990

Служба тыла отряда боевиков:

Начальник медслужбы — Янев Евгений Иванович, позывной Женя, дата рождения 30.08.1976

Сан-инструктор — Лактионова Ирина Викторовна, позывной Малая, дата рождения 4.03.1971

1-я рота "спецназа ДНР":

Командир роты — Коваль Олег Васильевич, позывной Кастет, дата рождения 30.09.1975

1-я группа 1-й роты "спецназа ДНР":

Командир группы — Бритковский Игорь Геннадиевич, позывной Атлет, дата рождения 25.07.1986

Замкомандира группы — Агапитов Геннадий Николаевич, позывной Кайман, дата рождения 29.03.1970

Старший разведчик — Гильфанов Руслан Олегович, позывной Хамзат, дата рождения 30.05. 1986

Разведчик-пулеметчик — Куликов Дмитрий Андреевич, позывной Американец, дата рождения 29.06.1983

Старший разведчик — Канайкин Виталий Петрович, позывной Шулер, дата рождения 10.11.1982

Разведчик — Варчук Владимир Леонидович, позывной Варан, дата рождения 8.07.1969

Старший разведчик — Востриков Алексей Владимирович, позывной Ворон, дата рождения 30.10.1973

Разведчик — Литовченко Виктор Леонидович, позывной Топор, дата рождения 19.06. 1972

Разведчик-снайпер — Корабельников Дмитрий Владимирович, позывной Корабел, дата рождения 11.08.1976

Разведчик — Семененко Андрей Александрович, позывной Механик, дата рождения 29.09.1988

Разведчик-гранатометчик — Колесник Станислав Евгеньевич, позывной Лука, дата рождения 01.02.1976

Разведчик-пулеметчик — Митронин Дмитрий Александрович, позывной Митрон, дата рождения 04.01.1991

Разведчик-гранатометчик — Домащенко Максим Георгиевич, позывной Барсик, дата рождения 26.06.1986

Разведчик-снайпер — Шестаков Михаил Юрьевич, позывной Пиначет, дата рождения 22.03.1967

"Мораль: продолжение следует. Бойтесь... Мы все про вас знаем. Удаление страниц в соцсетях не поможет. Забыл. Списки разведчиков я поменял на бутылку водки", - отметил блогер.

Фото: боевики на Донбассе

Как сообщалось, ранее блогер Фашик Донецкий рассказал, как живут люди в современном оккупированном Донецке. Он отметил, что город стал абсолютно пустым и по своему течению напоминает фильм "День сурка".

Также мы писали о том, что блогер Михаил Светлов из временно оккупированной Горловки в Донецкой области недавно рассказал и показал видео о мрачных буднях города и его жителей.

Добавим, что ранее известный журналист и блогер Денис Казанский рассказал, что в Донецке катастрофически разрушаются цеха и весь регион приходит в страшный упадок.