За огонь на Пасху оккупанты крепко получили по зубам

На Донбассе украинские военные дали оккупантам ощутимый адекватный ответ на обстрелы. В пресс-центре Объединенных сил сообщили, что за эти выходные потери боевиков составили 6 человек и еще 7 получили ранения.

Так, по данным разведки, 27 апреля воины ВСУ ликвидировали 3 оккупантов, и еще 6 были ранены, а 28 апреля - на Пасху - у врага потери произошли в небоевых условиях и составили трое умершими и еще один был травмирован.

Российско-террористические группировки обстреливали украинских военных из "запрещенных" минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Пески, Крымское и Широкино.

За Пасхальные сутки потерь среди воинов ВСУ нет.

Иллюстративное фото: украинские военные в зоне ООС

"На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

Добавим, что в сети боевик Алексей Смирнов подтвердил существенные потери "ДНРовцев", передает real-vin.com.

"Смертью храбрых пали несколько наших товарищей сегодня", - написал террорист.

Иллюстративное фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

Как сообщалось ранее, недавно в сети показали видео, как на Донбассе снайперы ВСУ в районе поселка Екатериновка в Луганской области ликвидировали оккупанта и ранили еще одного.

Также мы писали о том, что на Донбассе в зоне проведения ООС бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" нанесли удар по позициям боевиков и уничтожили вражеские укрепления и объекты.

Напомним, что 15 апреля на Донбассе украинские военные отбили нападение вражеской ДРГ, а бойцы группы К-2 54 ОМБр ликвидировали ВОП оккупантов. Противник понес значительные потери в живой силе.