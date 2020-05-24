По оккупантам на Донбассе нанесли мощные удары: появилось видео

Военные на фронте скорректировали удары с помощью беспилотников
В сети показали видео артиллерийских ударов по укреплениям боевиков на Донбассе, которые не прекращают вести огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС.
Ролик опубликовал волонтер Роман Доник на своей Facebook-странице и YouTube-канале.
На кадрах видны несколько мощных ударов по траншеям и окопам противника. Снаряды бьют прицельно точно в места их расширения. Позиция оккупантов находится в брошенном селе, и вокруг нее - одни руины и ни одного целого здания.
Волонтер рассказал, что цель помогли зафиксировать беспилотники.
"Наглядное пособие по эффективности использования коптеров для корректировки", - говорится в публикации.
Также Доник добавил в посте: "и конечно же, это не мы".
Видео: По позициям боевиков на Донбассе нанесли мощные удары
В комментариях к видео в сети отмечают поразительное мастерство артиллеристов:
Ранее мы писали о том, что на фронте на Донбассе украинские военные дали оккупантам достойный отпор в ответ на обстрелы и провокации - в сети появилось видео, снятое с беспилотника.
Также недавно в сети показали цинизм боевиков "ДНР, которые прикрываются от украинских военных мирным населением и обстреливают наших бойцов со стороны домов обычных жителей.
Автор: Владимир Костырин