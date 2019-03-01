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Покойся с миром: от тяжелых ранений скончался украинский воин

STYLERВойна    01.03.2019 - 22:17
Покойся с миром: от тяжелых ранений скончался украинский воин
Смерть бойца АТО - Игорь Джигринюк умер в Житомире (коллаж РБК-Украина)

Медики до последнего боролись за жизнь украинского солдата

В четверг, 28 февраля, в Житомире скончался военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, младший сержант Игорь Джигринюк, сообщает ресурс "Остання шана" на своей Facebook-странице.

Джигринюк умер от ранений в Житомирском военном госпитале. Он принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Сообщается, что военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах.

Покойся с миром: от тяжелых ранений скончался украинский воин

Смерть бойца АТО - Игорь Джигринюк умер в Житомире (фото: facebook.com)

"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким умершего военнослужащего", - говорится в сообщении.

К слову, появились новые подробности жуткой расправы над семьей в Виннице, которая всколыхнула Украину в новогоднюю ночь.

Мы также сообщали, что в Липовце Винницкой области двое мужчин жестоко расправились с местным жителем, который давал показания против них на суде. Появились новые подробности этого страшного преступления.

 

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