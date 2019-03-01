Покойся с миром: от тяжелых ранений скончался украинский воин

Медики до последнего боролись за жизнь украинского солдата

В четверг, 28 февраля, в Житомире скончался военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, младший сержант Игорь Джигринюк, сообщает ресурс "Остання шана" на своей Facebook-странице.

Джигринюк умер от ранений в Житомирском военном госпитале. Он принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Сообщается, что военные врачи боролись за жизнь десантника до последнего, провели необходимые реанимационные мероприятия, сделали все, что было в их силах.

Смерть бойца АТО - Игорь Джигринюк умер в Житомире (фото: facebook.com)

"Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины и военной части выражает соболезнования родным и близким умершего военнослужащего", - говорится в сообщении.

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