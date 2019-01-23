Россия готовит кровавую провокацию: что нужно знать украинцам

Коллаж РБК-Украина

Эксперты считают это попыткой дискредитировать Украину в преддверии выборов

В сети появились предупреждения о том, что в преддверии президентских выборов в Украине, готовятся провокации, чтобы очернить нашу страну в глазах мировой общественности. В Сирии замечены контейнеры с якобы химическим оружием, на которых отчеканено Made in Ukrain. Украинский военный и политический журналист Дмитрий Тымчук предупредил об этом в Facebook.

Подобные предостережение опубликовал в Twitter и ресурс "Львовский метрополитен". На фото контейнеров видно, что отчеканены они явно кустарно, при чем надписи имеют грубые орфографические ошибки, как "toxiG" (вмсето "toxic") и "Broduct" (вместо "Product").

Русня готовит кровавую провокацию. В Сирии замечены поддельные контейнеры якобы от химического оружия с надписью "Made in Ukraine". Судя по кустарному качеству, надписи чеканил пьяный русский Ванька к тому же и безграмотный) Особенно понравилось "toxiG" и "Broduct", Карл pic.twitter.com/6A3DGjRZDu — Львовский метрополитен (@natohawks) 23 января 2019 г.

Пост "Львовского метрополитена": twitter.com/natohawks

Дмитрий Тымчук пишет, что по согласно оценке украинских военных специалистов, контейнеры своим видом напоминают емкости для перевозки и хранения урана (возможно ртути).

"При этом, наши эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры являются продуктом кустарного производства, хотя и похожи на произведенные промышленным путем", - уточняет Тымчук.

По его словам, указанные на контейнерах маркировка и надписи в Украине не используются.

Скриншот: twitter.com/natohawks

Журналист предполагает, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии некими лицами может подготавливаться провокация с целью дискредитации Украины и ее высших должностных лиц.

Пользователи сети возмущены такой неслыханной по своей наглости попыткой очернить нашу страну. Они оставили много гневных комментариев. Некоторые высмеяли неуклюжесть подобной попытки дискредитировать нашу страну.

"Любой чеканщик скажет, что буквы набиты вручную... Если в банке следы химоружия, то латинский шрифт и английский язык совершенно неуместны. Химоружие на экспорт не продает ни одна сторона мира, насколько я знаю", - отметил Igor Parmon.

"Серьезная тема, кстати. Особенно с муссированием слухов о подготовке химической атаки на востоке Украины", - написал Alex Kos.

Скриншот комментариев: twitter.com/natohawks

К слову, недавно Сирия пригрозила Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива - Дамаск требует от Совбеза ООН урегулировать ситуацию.

Напомним, В США подтвердили гибель американских военных вследствие взрыва в Манбидже.