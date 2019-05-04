Стоял там, где смерть падает градом: На Донбассе умер командир роты разведбата

На Донбассе умер военнослужащий ВСУ, командир роты 130 отдельного разведывательного батальона Сергей Шершак. Сердце воина остановилось 2 мая на фронте в районе проведения ООС, передает "РадиоТрек".

В субботу, 4 мая, тело бойца привезли домой в Ровно. Похороны состоятся сегодня на кладбище в Тынном.

Причиной смерти стал оборванный тромб.

Как рассказала доцент кафедры учета и аудита НУВХП Олеся Миклуха в своем Facebook, по этой причине 3 мая мэр Ровно Владимир Хомко не позволил похоронить Сергея Николаевича на аллее Героев, так как "места зарезервированы для боевых".

Сергей Шершак (фото из открытых источников)

"На войне можно погибнуть по разным причинам. Вероятность погибнуть там выше может в тысячу раз от той, что в мирной жизни. Может быть снайперская пуля, мина, Град... сердце, тромб, что угодно", - написала она.

"Спи спокойно, Сергею, спасибо тебе за то, что имею мирное небо над головой. Спасибо тебе, что ты стоял там, где смерть падает градом. Не все это могут. Героям слава!" - попрощалась она с героем.

В комментариях к сообщению о кончине воина ВСУ пользователи сети выражают соболезнования и благодарят за то, что защищал страну от оккупантов и до последнего удара сердца оберегал свободу и жизнь украинцев.

Вечная память.

Пусть земля будет пухом!

В 2016-м в Днепре мы хоронили своего побратима - медика того же 130-го разведбата Вадима Лысенко. Он умер в медпункте батальона на дежурстве. Похоронили на Аллее Славы... В очередной раз стыдно за Ровно. Воину - вечная слава!

Вечная память герою!

Как сообщалось ранее, недавно в Кропивницком умер ветеран АТО Виталий Драган, которому отказали в лечении в Национальном институте рака. На Донбассе в 2014 - 2015 годах он прошел много горячих точек: Славянск, Саур-Могилу.

Напомним, в результате военных действий на Донбассе в апреле погибли 14 героев, самому младшему из них было 20 лет. Они погибали от разрыва снарядов, пуль снайперов и во время обстрелов вражескими войсками.