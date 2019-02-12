Верьте в воинов: в сети показали артудары ВСУ по позициям оккупантов (видео)

Видео: YouTube / shtirlitz.info

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил военные ВСУ разгромили деревоземляную огневую точку российско-террористических войск на Ясиноватской развязке. Соответствующее видео опубликовано во вторник, 12 февраля, на YouTube-канале офицера Анатолия Штефана ("Штирлица") и в Facebook.

Военный отметил, что потери боевиков в результате уничтожения ДЗОТ уточняются.

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" - подписал он ролик.

Скрин: facebook.com/shtirlitz.info

При этом на ресурсах самих террористов указывается, что от артудара был убит один боевик, уничтожена одну единица техники, а также разгромлены блиндажи.

Добавим, что позже на Facebook-странице благотворительного фонда "Повернись живим" появилось видео артудара по блиндажу оккупантов около поселка Пикуза в Донецкой области.

Согласно даннім разведки, в результате операции были ликвидированы четыре боевика, трое - ранены.

"Бесконечно можно смотреть на три вещи: огонь, воду и как украинские бойцы уничтожают врагов, пришедших на нашу землю убивать и грабить... Несколько метких выстрелов - и противник больше не беспокоит украинских воинов своими провокациями", - отмечается в публикации.

Видео: facebook.com/backandalive

"Пятый год украинцы показывают: мы не отдадим захватчикам ни свою землю, ни людей, которые живут в оккупации России", - добавили волонтеры.

В комментариях к сообщению пользователи сети благодарят военных, которые защищают Украину от оккупантов:

"Мы гордимся защитниками нашими и благодарим их";

"Спасибо наводчику. Так будет с каждым, кто ступил на нашу землю";

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

"Это они праздновали китайский новый год";

"Знатное фаер-шоу! Завораживает! Поздравления и наилучшие пожелания ОСам!";

"Замечательный салют, они еще денег должны за такой фейерверк";

"Ой, и прекрасно же ребята так поют, а как они умеют делать фейерверки, то вообще! Слава Украине!";

"Красота-то какая! Надо еще и побольше!";

Скрин комментариев: facebook.com/shtirlitz.info

Как сообщалось ранее, недавно в сети появилось видео, как на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные нанесли артудар по командному пункту оккупантов в районе города Золотое Луганской области. Речь идет об операции, проведенной 54-й отдельной механизированной бригадой ВСУ 29 января.

Также мы писали о том, что в интернете было опубликовано видео удара боевой группы К-2 54-й бригады Вооруженных сил Украины по позиции оккупационных войск Российской Федерации под названием "Мусорник" в районе Светлодарской дуги.

Напомним, что на Донбассе под контроль ВСУ перешли очередные территории в районе прифронтовых "серых зон".