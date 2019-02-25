ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Угрожала убийством кандидату в президенты: что "светит" молодой львовянке

STYLERВыборы 2019    25.02.2019 - 08:22
Угрожала убийством кандидату в президенты: что "светит" молодой львовянке
Выборы 2019 - кандидату в президенты угрожали убийством (коллаж РБК-Украина)

Она призналась, что просто поддерживает другого кандидата

26-летняя жительница Львова угрожала одному из кандидатов в президенты Украины, посылая ему сообщения. Сейчас ее личность установлена и открыто уголовное производство против подозреваемой, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Один из претендентов на пост главы государства обратился к полиции 21 февраля, сообщив, что на его мобильный телефон поступают угрозы его безопасности и жизни.

Угрожала убийством кандидату в президенты: что &quot;светит&quot; молодой львовянке

Выборы 2019 - кандидату в президенты угрожали убийством (скрин: facebook.com/UA.National.Police)

Полиция начала уголовное производство по ст. 129 "угроза убийством" Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Известно, что львовянка посылала угрозы с телефона своего отца. По ее словам, делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Напомним, эксперт посоветовал, как не прогадать и отдать голос на президентских выборах за того, кто действительно подарит стране будущее.

Ранее мы писали о том, сколько каждый украинец заплатит за выборы президента 2019 года.

К слову, кандидат в президенты Украины Сергей Каплин опозорился в недавнем интервью: он рассказывал о якобы своей программе, которая оказалась национал-социалистической программой Гитлера.

Зеленский может стать единственным достойным выбором для Украины, - аналитик Луценко назвал задержание в Сумах "запугиванием" перед выборами
Новости Украины выборы 2019
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь