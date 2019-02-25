Угрожала убийством кандидату в президенты: что "светит" молодой львовянке

Она призналась, что просто поддерживает другого кандидата

26-летняя жительница Львова угрожала одному из кандидатов в президенты Украины, посылая ему сообщения. Сейчас ее личность установлена и открыто уголовное производство против подозреваемой, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Один из претендентов на пост главы государства обратился к полиции 21 февраля, сообщив, что на его мобильный телефон поступают угрозы его безопасности и жизни.

Выборы 2019 - кандидату в президенты угрожали убийством (скрин: facebook.com/UA.National.Police)

Полиция начала уголовное производство по ст. 129 "угроза убийством" Уголовного кодекса Украины. Санкции этой статьи предусматривают тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Известно, что львовянка посылала угрозы с телефона своего отца. По ее словам, делала это, потому что поддерживает другого кандидата.

Напомним, эксперт посоветовал, как не прогадать и отдать голос на президентских выборах за того, кто действительно подарит стране будущее.

Ранее мы писали о том, сколько каждый украинец заплатит за выборы президента 2019 года.

К слову, кандидат в президенты Украины Сергей Каплин опозорился в недавнем интервью: он рассказывал о якобы своей программе, которая оказалась национал-социалистической программой Гитлера.