Замена Супрун? Сеть шокирована Комаровским в команде Зеленского

Зеленский взял Комаровского в команду - реакция сети (скрин видео: YouTube/ТСН)

Зеленский впервые представил свою команду вечером 18 апреля

Зеленский представил свою команду в эфире программы "Право на власть" на 1+1. Доктор Евгений Комаровский вошел в команду кандидата в президенты Владимира Зеленского в качестве советника по медицине. Пользователи сети бурно отреагировали на данную новость, предположив, что именно известный педиатр займет должность министра здравоохранения в случае победы Зеленского во втором туре выборов.

Новость о том, что Комаровский вошел в команду Зеленского облетела соцсети и уже набрала несколько тысяч комментариев. Многие поддерживают педиатра и считают, что он - один из достойных представителей в команде кандидата в президенты. Впрочем, недовольных тоже много.

"Появилась надежда, что министром здравоохранения станет адекватный, умный, достойный, знающий толк в медицине человек";

Министр здравоохранения? Будет лечить всех по телевизору, а Зеленский управлять страной по телевизору! Прикольно!"

"Замена Супрун?"

"Красавцы! Молодцы! Достойная команда";

"Кому не нравится доктор Комаровский, кабинет Супрун рядом. Принимает без талонов!"

"Юлю - на должность медсестры, а Ляшко в санитары возьмите, пожалуйста";

"Теледоктор в команде у телепрезидента..."

Зеленский взял Комаровского в команду - реакция сети (скрин видео: YouTube/ТСН)

"Комаровский - профессионал своего дела, я рада, что он, возможно, будет министром здравоохранения";

"Включаете прямой эфир 1+1. Там "Рассмеши комика" начался";

"Это уместно! Там давно нужен врач! Именно педиатр!"

"Надо еще к педиатру привлечь психиатра";

"Доктор, я вас еще больше зауважала. У меня два внука, и глядя ваши передачи, просто мечтала, чтобы такой человек, как вы, появились в руководстве нашей медицины";

"Ужас, еще хуже, чем Супрун! Если посмотреть на команду Зеленского, то тоже кум, брат, сват, грабитель шапок, бизнесмены, бывшая и действующая оппозиция";

"Он умный доктор, не то что Супрун, при ней лекарства подорожали в два раза, в аптеку уже боишся заходить";

"Именно так! По телевизору, "увлажняем, проветриваем, отпаиваем", и никаких лекарств! Никаких бабушек, а вы на Супрун каку говорите!"

Напомним, пользователи сети бурно отреагировали на то, что Владимир Зеленский не придет на дебаты на "Суспільном" 19 апреля.

К слову, астропсихолог Елена Осипенко рассказала о том, каким будет в астрологическом плане день дебатов Зеленского и Порошенко, пятница, 19 апреля.

Также мы писали, что в полиции сделали заявление о том, какие предметы нельзя проносить на дебаты на НСК "Олимпийский".