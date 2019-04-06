Журналист обвинил Зеленского в неадекватности

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский рискует вляпаться в очередной скандал

Перед дебатами Зеленского и Порошенко журналист ЕспресоТВ Татьяна Шустрова обвинила Владимира Александровича в неадекватности. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Конечно, это уже не должно никого удивлять, но главное "новое лицо" страны рискует вляпаться в очередной скандал. Просмотрев внимательно видео, где Владимир Зеленский на 50 камер комментирует свой поход в лабораторию, обратила внимание, как еще не получив власть, он уже пристрастился к публичной демонстрации своей силы. Только речь идет не о лидерских качествах, а о буквальных угрозах в стиле путинского "мочить в сортире", - пояснила Шустрова.

Она обратила внимание на то, что после брифинга, Зеленский намекал журналистам на то, что их могут побить.

"В окружении ватаги охранников, закончив брифинг, Зеленский пытается удрать от журналистов с эпической фразой: "Я не хочу, чтобы вас били". Очевидно, намекая на крепкие кулаки своей свиты. Что это было вообще?" - спросила Шустрова.

По ее словам, случаи угроз со стороны Зеленского случаются не впервые.

"И это же далеко не первый случай неадекватного отношения к журналистам со стороны Зеленского. Потому что все помнят и его хамское общение с "Радио Свобода", где он "никому ничем не обязан", и последний сезон "Слуги народа", что по сути является запугиванием всех украинцев, если вдруг они не выберут "Голобородько", - считает она.

Журналистка отметила, что украинцы, которые отдали голос за Зеленского не думали, что голосуют за угрозы и оскорбления.

"Возможно кандидат взял себе за пример Януковича, тогда лучше ему уже сейчас покупать билеты на Ростов. И почему после всех этих проколов Зеленский позволяет себе "говорить от имени 30% украинцев"? Неужели все они голосовали за угрозы, оскорбления и цензуру?" - подчеркнула журналист.

Скриншот: (facebook.com/tetiana.shustrova)

Напомним, что ранее в штабе Зеленского пообещали, что он представит свою команду к дебатам.