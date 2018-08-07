Это отрава? Супрун развенчала популярные мифы о нитратах и арбузах

Фото: РБК-Украина

Украинцам объяснили, почему нитраты – не всегда яд

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун раскрыла всю правду о нитратах и развенчала популярный миф об арбузах. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Если вы покупали в этом году арбуз, наверно думали о том - не много в нем нитратов? Конечно, ведь все слышали о негативном эффекте нитратов для нашего организма. У большинства людей слово "нитрат" - это синоним яда. И почему-то оно всегда ассоциируется с арбузами", - отметила Супрун.

Однако, по ее словам, здесь есть два но:

1. Нитраты - это далеко не всегда яд.

2. Они содержатся не только в арбузах, но и во многих овощах и фруктах, воде, и даже в нашем организме.

Она рассказала о том, что такое нитраты, в каких продуктах они содержатся, и как защититься от отравления.

"Нитраты - это соли азотной кислоты, которые также называют селитра. Эти соли являются частью многих растений, почвы и даже нашего организма", - объяснила Супрун.

Она добавила, что у большинства здоровых людей не будет проблем с нитратами, поскольку в допустимых нормах нитраты абсолютно не страшны.

"Однако если их потреблять с пищей или водой слишком много, они начинают концентрироваться в организме в большом количестве и тогда превращаются в нитриты, которые уже действительно несут вред", - подчеркнула и. о. министра.

По ее словам, на количество нитратов в растениях могут влиять не только удобрения. Также влияние оказывают природные явления, которые сложно регулировать.

"Например химический состав почвы или воды для полива, количество света, плотность посевов и даже время суток, когда собирали урожай", - рассказала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Распространено мнение, что в арбузах содержится очень много нитратов", - отметила она.

"На самом деле, со своими 60 мг на килограмм они далеко не рекордсмены. Больше всего нитратов содержится в шпинате, сельдерее, листовой капусте и столовой свекле. В среднем 1-1,5 тысячи миллиграммов на килограмм. Меньше вредных солей имеют лук, перец, баклажаны и зеленый горошек", - поведала Супрун.

ВОЗ считает рекомендованной дневной дозой нитратов 3,7 мг/кг, то есть 222 мг для человека, который весит 60 кг.

"Однако это ограничение на сегодня считается слишком предостерегающим, ведь в здоровом рационе показатели будут выше. Кроме того, преимуществ от употребления овощей больше, чем потенциальных рисков", - добавила и. о. министра.

Оказывается, получить опасные дозы нитратов не так просто. Супрун дала несколько советов, которые помогут минимизировать вред от нитратов и потреблять их меньше:

- Можно употреблять меньше овощей с первого урожая - нитратов в них все-таки может быть немного больше. Поэтому ваше подозрение, что не надо есть первые арбузы - частично оправдано.

- Ешьте только те части овощей и фруктов, которые содержат меньше нитратов.

"Это вовсе не обязательная процедура, и в большинстве ситуаций она будет неоправданной. Но в некоторых случаях (например, если вы знаете о высоком уровне нитратов в грунтовых водах) от этих частей можно избавиться перед употреблением.

У столовой свеклы нужно отрезать верхнюю и нижнюю часть корнеплодов, у кабачков - кожицу, у огурцов и редиса - отрезать хвостики и очистить от кожуры, в капусте стоит избавиться от верхних листьев и не есть кочерыжку. Арбузы, как и дыни, наибольшую часть нитратов накапливают в недозрелой части мякоти, прилегающей к кожуре. Особенно эти советы актуальны для детского питания", - объяснила Супрун.

- Готовьте овощи

Вываривание – один из эффективных способов уменьшить количество нитратов. За 40-50 минут количество нитратов уменьшается примерно на 40-80%.

- Не покупайте нитрат-тестеры, они не работают!

"Эти приборы измеряют электропроводность солесодержащих растворов в целом, поэтому учитываются не только нитраты, но и все другие соли - фосфаты или натриевые, которые на самом деле нам нужны. Погрешность таких измерений может достигать почти 1000%. Достоверно определить количество нитратов можно только в лабораторных условиях", - отметила Супрун.

Она подчеркнула, что овощи - это неотъемлемая часть здорового питания. И добавила, что не нужно бояться нитратов и снижать из-за этого опасения количество овощей в рационе.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Ранее Супрун развеяла мифы о гомеопатии.

Кстати, Супрун рассказала, чем опасен избыточный вес.

Напомним, Супрун рассказала, какие анализы должны быть бесплатными.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун (видео: STYLER.rbc.ua)